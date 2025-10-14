¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÀ¾Á¥¸«Ä®¤Î»ÔÆ»¾å¤ÇÂÎÄ¹Ìó1.5£í¤Î¥¤¥Î¥·¥·ÌÜ·â¡¢À¾³¤´ß¸ø±àÊý¸þ¤ØÁö¤êµî¤ë¡Ú¿·³ã¡Û
13ÆüÌë¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÀ¾Á¥¸«Ä®¤Î»ÔÆ»¾å¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å7»þ46Ê¬¤´¤í¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ë»ÔÆ»¾å¤ÇÂÎÄ¹Ìó1m50cm¤Î¥¤¥Î¥·¥·1Æ¬¤¬³¤´ßÊý¸þ¤«¤éÀ¾³¤´ß¸ø±àÊý¸þ¤ØÁö¤êµî¤Ã¤¿»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÌò½ê¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÌÜ·â¾ì½ê¼þÊÕ¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÀ¾Á¥¸«Ä®¤Î»ÔÆ»¾å¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å7»þ46Ê¬¤´¤í¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ë»ÔÆ»¾å¤ÇÂÎÄ¹Ìó1m50cm¤Î¥¤¥Î¥·¥·1Æ¬¤¬³¤´ßÊý¸þ¤«¤éÀ¾³¤´ß¸ø±àÊý¸þ¤ØÁö¤êµî¤Ã¤¿»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÌò½ê¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÌÜ·â¾ì½ê¼þÊÕ¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£