¥Ò¥«¥¥ó¡¢º£¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤¿iPhone¤Ï²¿Âæ¡©¤Ë¸ÀµÚ¡ÖËÍ¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦HIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡¢36¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤ÇiPhone¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯iPhone¤Î¿·ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥«¥¥ó¡£¤½¤³¤Ç»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÇã¤Ã¤Æ¤ëiPhone¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¡ÖÁ´Éô²È¤Ë¤¢¤ë¤Í¡£100Âæ¤°¤é¤¤²È¤ËiPhone¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¸À¤¤¤¹¤®¤«¡×¤È¤·¡ÖËÍ¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥½¥³¥ó30Âæ¤°¤é¤¤Çã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤â¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Á´ÉôÁÒ¸Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤È¤«Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»³¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£Ãæ¿È¤ò¾Ã¤·¤ÆÇä¤ê¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢1ËÜÆ°²è¤òÊÔ½¸¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ì¤Ç¤É¤ó¤É¤óÁÒ¸Ë¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£