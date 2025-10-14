ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç½©¤Ë²ã¤¬³èÈ¯²½¡ÖÅ¬²¹25ÅÙ～30ÅÙ¤¬°ìÈÖ³èÈ¯¡×ËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
10·î¤âÈ¾¤Ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï¤¤ç¤¦14Æü¤âµ¤²¹30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£Ç¯¤Ï²ã¤Î³èÆ°¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
14Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢°Ëº´»ÔÂç¸ý¤Ç32.2ÅÙ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç32.1ÅÙ¤Ê¤ÉÊ¿Ç¯¤ò5ÅÙ°Ê¾å¾å²ó¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬¤¤ç¤¦10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë113Æü¤È¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¹¤Î¿Í¡Ë¡Ö¤Ê¤¼10·î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¡×
¡Ê»°½Å¸©¤«¤é¡Ë¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤Î¤ÇÄ¹Âµ¤òÃå¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½ë¤¤¡£¡ÊQ.½©¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡©¡ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¤³¤Î½ë¤µ¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²ã¡×¤Ç¤¹¡£³¹¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡Ä¡£
Q.º£Ç¯¡¢²ã¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¡©¡ÖÍ¼Êý¤Ë¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¤¡× ¡Ö¤«¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÎãÇ¯¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¡×
¤Ê¤¼º£Ç¯¤Ï²ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©º«Ãî¤ò40Ç¯¶á¤¯¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæ¤¹¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÄÍÅÄÂó¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº«Ãî¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÄÍÅÄÂó¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê²ã¤Ï¡Ë25～30ÅÙ¤°¤é¤¤¤¬°ìÈÖ³èÈ¯¤ËÆ°¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï²ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅ¬²¹¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö²ã¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢25ÅÙ¤«¤é30ÅÙ¤Î´Ö¤Ç¡¢³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢³èÆ°¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤âº£½µ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÅ¬²¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº«Ãî¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÄÍÅÄÂó¤µ¤ó¡Ë¡Ö³°¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤êÍÛ¤¬Íî¤Á¡¢²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê²ã¤Ë¤è¤¯½Ð²ñ¤¦¡£²ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯²ã¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
²ã¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Êº«Ãî¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÄÍÅÄÂó¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¿¢ÌÚÈ¤Î¡Ë¿å¼õ¤±¤Ç¤âÈË¿£¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÀ¶·é¤Ë¤·¤Æ¿å¤¿¤Þ¤ê¤ò¤Ê¤¯¤¹¡£¶õ¤´Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ã¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
