½Ð±À±ØÅÁ¡¡½é½Ð¾ì¤Î»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¤Ï15°Ì¡¡¥¨ー¥¹ÃæÂ¼Áª¼ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÄË´¶¡×
Åçº¬¸©¤Ç¤¤Î¤¦13Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç³Ø»°Âç±ØÅÁ¤Î1¤Ä¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ë¡¢»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¤¬½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¥é¥ó¥Êー¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÉñÂæ¡£¶î¤±È´¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¬É´Ëü¤Î¿À¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë½Ð±ÀÂç¼Ò¡£Âç³Ø»°Âç±ØÅÁ¤Î½éÀï¡¦½Ð±À±ØÅÁ¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡£
37Ç¯Â³¤¯Âç²ñ¤Ëº£Ç¯¡¢½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¡£¼ç¾¤ÎÃæÂ¼¹¸ÅÍÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶å½£¤Ç1ÏÈ¤·¤«¤Ê¤¤½Ð¾ìÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¶è¤Î¶è´Ö¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼Áª¼ê¤ò´Þ¤á¡¢¶è´ÖÇÛÃÖ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¡£ÌÜÉ¸¤Î13°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæÂ¼¹¸ÅÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¤Ê¤È¡£¡Ê¤¢¤¹¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È½¸ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥é¥¹¥È300m¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊÁ°Ç÷Í¦ÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¡ÖÃæÂ¼¤¬1¶è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢´ØÅì¤Î´ÆÆÄ¤¬¡Ø»ÖÕÜ´Û¤Ã¤Æ¤É¤³¡©¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì´¡×
ÅöÆü¡£ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï¥Áー¥à¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢Ä«Îý½¬¤Ø¡£ËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¹â¹»»þÂå¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤È¡¢´ØÅì¤Î¶¯¹ë¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¡¢¼¯»ùÅç¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÂ¼¹¸ÅÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¥Áー¥à¶¥µ»¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×
1500m¡¦5000m¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿º£Ç¯¡¢´ØÅì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢¤¿¤¹¤¤ò¶»¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆ¬¤ò¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÃæ±û¤ä¶ðß·¡¢Áá°ðÅÄ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ëÃæ¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÇÂ©¤òÀø¤á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢6¥¥í¤¹¤®¡£½¸ÃÄ¤¬¥Úー¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÎ¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£ÀèÆ¬¤«¤é33ÉÃ¡¢13°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÂ¼¹¸ÅÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÇÚ¤¬¤º¤ë¤º¤ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤È»×¤¤À¼¤«¤±¤ò¤·¤¿¡×
¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿2¶è°Ê¹ß¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤È1Ç¯À¸¡£6¶è´Ö¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤¡¢8.5¥¥í¤Î3¶è¡£
15°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿ã·Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢½ç°Ì¤òÍî¤µ¤º¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢16°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¤â¡¢¥¢¥ó¥«ー¤ÎÄÔÅÄÁª¼ê¤¬1¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ¡£ÌÜÉ¸¤Î13°Ì¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ò15°Ì¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ°Ç÷Í¦ÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²ù¤·¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó1²ó²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐÍèÇ¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë»Ò¤¿¤Á¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÊÃæÂ¼¹¸ÅÍÁª¼ê¡Ë¡ÖÎý½¬¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢¤³¤³¤òÀï¤¦¾å¤ÇÁ´¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¼ý³Ï¡£¡ÊQ.¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Ï¡©¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£¥Áー¥à¤Ë¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤ì¤ë¤«¤¬Ìò³ä¡£¡Ê¸Ä¿Í¤È¥Áー¥à¡ËÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
³ØÀ¸¥é¥ó¥Êー¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÉñÂæ¤ò½é¤á¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¡£²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
