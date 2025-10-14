¹ë¥É¥ëÇä¤ê¤¬Â³¤¯¡¢¹ë¥É¥ë¡¿¥É¥ë¤Ï£¸·î£²£²Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¿å½à¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡Åìµþ¤Î¸á¸å¤«¤é¹ë¥É¥ëÇä¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Î¸á¸å¤ËÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¤ÎÊÆ»Ò²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤ò¶Ø¤¸¤ëÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿°Ê¹ß¤Ï¡¢ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î·ã²½·üÇ°¤ÎºÆÇ³¤òÇØ·Ê¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑÅª·ë¤ÓÉÕ¤¤Î¶¯¤¤¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¹ë¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤ÏÅìµþ¤Ç0.65³ä¤ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¢¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Ç8·î22Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤ë0.6440ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç98±ß³ä¤ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯½ªÃÍ¤«¤é1.3±ßÄ¶¤Î¹ë¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤ë97.86ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¤¿¡£
AUD/USD¡¡0.6447¡¡AUD/JPY¡¡98.03
