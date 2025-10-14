ÊÒÂ¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÎËÀ±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 7496¡×¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿ËÀ±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 7496¡×¡£
¤Ä¤ëºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó6100Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë2ËÜ¤Î±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢²èÁü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê±ó¤¯¤Ø¹¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¤æ¤¬¤ó¤À·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï1¤Ä¤ÎÌÀ¤ë¤¤Å·ÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î¹±À±¤Ç¤¹¡£
ËÀ±²´¬¶ä²Ï¤È¤Ï¡¢Ãæ¿´Éô¤ËËÀ¾õ¤Î¹½Â¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë±²´¬¶ä²Ï¤Î¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤¬½»¤àÅ·¤ÎÀî¶ä²Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±²´¬¶ä²Ï¤Î¤¦¤ÁÌó3Ê¬¤Î2¤Ë¤ÏËÀ¾õ¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ëNGC 7496¤Î´ÑÂ¬¤Ï¡¢¶áËµ±§Ãè¤Î¶ä²Ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´ÑÂ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPHANGS¡ÊPhysics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥ê¤Î¥¢¥ë¥ÞË¾±ó¶À¡ÊALMA¡Ë¡¢ESO¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆîÅ·Å·Ê¸Âæ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥é¥Ê¥ëÅ·Ê¸Âæ¤ÎÄ¶Âç·¿Ë¾±ó¶À¡ÊVLT¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¶ä²Ï¤Ë¤ª¤±¤ëÀ±·ÁÀ®¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÈÄ¹¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¤ò»È¤Ã¤¿¹â²òÁüÅÙ¤Î´ÑÂ¬¤¬¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ä»ë¸÷Àþ¤òÃæ¿´¤ËÀÖ³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ç³°Àþ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¡¢¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¤òÊü¼Í¤¹¤ë¼ã¤¤À±ÃÄ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À±ÃÄ¤ò¹½À®¤¹¤ëÀ±¡¹¤ÎÇ¯Îð¤ä¼ÁÎÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Ð¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸÷¤ò¤µ¤¨¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤¬ÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Îº£½µ¤Î²èÁü¤È¤·¤Æ¡¢ESA¤«¤é2025Ç¯10·î13ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
