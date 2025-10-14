¤ªÆÀ¡©¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×µÞÀ®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ë´ë¶ÈÅØÎÏ¡ª¡È²¹¤á¥à¥é¡ÉÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´ï¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¹©É×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñ³Û¤¬²áµîºÇ¹â¤Î1Ãû3000²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÃæ¡¢º£¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×¡£¡Ö321±ß¡Á¡×¤È¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¥¦¥é¤Ë¤Ï´ë¶È¤Î¶Ã¤¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×²¹¤á¥à¥é¤òÍÞ¤¨¤ë¡È´ï¡É
µÞÀ®Ä¹¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×ÈÎÇä³Û130²¯±ß
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤«¤º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×¤Î2024Ç¯¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó12ÇÜ¤Î130²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸Ä´¤Ù¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò°·¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¡¢½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿© 9·î¤«¤éÈ¯Çä ½©¤Î¿·ºî¡Û
¡ü¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º
¡Ö»°¥ÄÀ±¥×¥ì¡¼¥È¡ÊR¡Ë ²óÆéÆù¡õËãÇÌÌÍ¡Ê490±ß¡Á¡Ë¡×
¡ü¥Ë¥Ã¥×¥ó¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥×¥ì¡¼¥È ¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡õ4¼ï¶ñºà¤Î»Ý¿É¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡Ê460±ß¡¿¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡×
¤ª¼ê¤´¤í¤Ç³Ú¤Á¤ó¡Ø¥Á¥ó¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¤¡ª¡Ù
³¹¤Î¿Í¤Ë¤â¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Âå
¡Ö¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢ÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡Ê¿©¤Ù¤ë¡Ë¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¤«ÌýÎÔ·Ü¤È¤«¡£1¸Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ç1¿©ºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×
50Âå
¡Ö¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ãë¤Ï¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Î¡Ë¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÊ¿ô¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊØÍø¤À¤Ê¤È¡×
50Âå
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¡Ø¥Á¥ó¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£½¬¤¤»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
20Âå
¡Ö¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¤ª¼ê¤´¤í¤Ç³Ú¤Ê¤ó¤Ç¡£¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¡Ëº£2¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ô¾ì³ÈÂç¡Ä¡ÈÏÂ¿©·Ï¡ÉÅÐ¾ì¡õ¥³¥í¥Ê²Ò¤â±Æ¶Á
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ô¾ì¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÚÃÏÍø¸÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç¿©¤È¤ª¤«¤º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¢§ÊÌ¡¹¤Ë²¹¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡¢¢§¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬³Ú¡¢¢§¤â¤¦°ìÉÊÍß¤·¤¤»þ¤ËÊØÍø¤ÊÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¿©¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¢§±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¢§ÏÂ¿©·Ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤¬°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤Ï¤ó¤â¤ª¤«¤º¤âÈþÌ£¤·¤¯¡Ä¡Ö´ï¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¡×¤â¥«¥®
¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥×¥ó¤Î¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¸æÁ· ·Ü¤á¤·¤È¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥×¥ó¤ÎËÜ³ÊÏÂ¿©¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¸æÁ·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¢§ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¸ÞÌÜ¤´ÈÓ¡¢¢§·ÜÆù¤È5¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¡Ê100g¡Ë¤¬¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ï¡×³«È¯¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥×¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»ÅÀÚ¤ê¤Î¶ù¤ò¼Ð¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ñ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¹¤á¥à¥é¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¢§¤´¤Ï¤ó¤Ï²òÅà¸å¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á²Ã¿åÎÌ¤òÄ´À°¡¢¢§Ç®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤³°Â¦¤Ë·ÜÆù¤È¥Ý¥Æ¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸²¹¤á»þ´Ö¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¤ª¤«¤º¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥È³«È¯¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¤ÎPB¡Ö321±ß¡×¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡¡¡ÈÂç¼ê¡É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¤¤«¤·
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡Ö¸ÞÌÜ¤´¤Ï¤ó¤È·ÜÆù¤Î¹õ¿Ý¤¢¤ó¡×¤ò321±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼°Â¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¤¤«¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤Î°ì³çÄ´Ã£¤Ê¤É¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
