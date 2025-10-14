¡È¼¡¤Î¼óÁê¡É¤á¤°¤ê³ÆÅÞ¤Î¹¶ËÉ·ã²½¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡È¼«¸ø·èÎö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤ï¤Ó¡×¡¡Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤Ï15ÆüÅÞ¼ó²ñÃÌ³«ºÅ¤Ø
¼¡¤Î¼óÁê¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
º®Íð¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï14ÆüÍ¼Êý¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶ÛµÞ¤Î²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¼«Ì±Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤º
Æ±Î½µÄ°÷¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤òÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁíºÛ¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê¸á¸å3»þ¤´¤í¡Ë¡§
³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤´Â¿ÍÑ¤ÎÃæ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬¶ÛµÞ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡È¼¡¤Î¼óÁê¡É¤á¤°¤ê³ÆÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬³èÈ¯²½
¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÊø²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼óÁê½¢Ç¤¤Ë°Å±À¤¬Éº¤¦¹â»ÔÁíºÛ¡£
¼¡¤Î¼óÁê¤ò¤á¤°¤ê¡¢³ÆÅÞ¤ÎÆ°¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¸á¸å5»þ²á¤®¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÞ¤Î¼çÍ×3ÅÞ¤Ë¤è¤ë´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Íè½µ²ÐÍËÆü¡Ê21Æü¡Ë¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¡£
²¾¤ËÎ©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ç°ìËÜ²½¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î196µÄÀÊ¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
14ÆüÄ«¡¢FNN¤ÎÃ±ÆÈ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Îò»ËÅª¤Ë¸«¤¿¤Ã¤Æ¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤Ê¸Ç¤Þ¤ê¤Ç¼óÁê»ØÌ¾¤ËËÜÅö¤ËÎ×¤àµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´²ÍÆ¤µ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡Ë¡§
¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï³ÆÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ß¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤ÇÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬¡¢²¾¤ËÀ¯¸¢¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÃ×¤µ¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ¯¸¢¤â¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ£Ê¬¤ÎÍÉ¤é¤®¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼ÁÌä¤â¡Ä¡£
¡¼¡¼¡Êµ¼Ô¡Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áá´ü²ò»¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤ª¿Ò¤Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ÎÅú¤¨¤Ëº£¡¢¡Ö¤Ï¤¤²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²¾Äê¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¡¼¡¼¡Êµ¼Ô¡Ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤ëÌ´¤äÍýÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆüËÜ¤¬´õË¾¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸°¤ò°®¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç14Æü¡¢ÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤È¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é²ñÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤º¡Ä¡£
²ñÃÌ½ªÎ»¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÃ×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¡£¤³¤ì¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»×¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡¢
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡§
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ø¤µ¤¨¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìÂÈô¤Ó¤ËÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤Ã¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¸½¼ÂÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¡Öº£¤ÏÏ¢Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¯ºö¼Â¸½¤À¡×¤È¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»ä¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤µ¤é¤Ë¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤È¤â²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤ï¤Ó¡×
¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤âÆ°¤¤¬¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬14ÆüÍ¼Êý¤Ë³«¤¤¤¿¶ÛµÞ²ñ¹ç¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤éÀâÌÀ¤·¡¢¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¤Ë²ñ¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡Ê¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡Ë¡§
¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤è¤ê¤òÌá¤¹¤Ù¤¯ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤À¤È¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤â¤¦1²óºÆ¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¯¤Í¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦Á¥ÅÄ¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ê¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡Ë¡§
¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤Î¾®Áªµó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¸µÃÏÊýÁÏÀ¸Áê¡Ê¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡Ë¡§
ºÇ¸å¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¿´¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å5»þ²á¤®¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤»þ¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡¢¤³¤ì¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éº£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤À½°µÄ±¡¤â»²µÄ±¡¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹ñ²È¡¦¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤³¤Î3Æü´Ö¡¢Ï¢µÙ¤Î´Ö¤âºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ç¤â¼êÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤´¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤¿¤¤»Ý¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
½é¤Î½÷À¼óÁê¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ï¡¢Íè½µ21Æü¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ³«ºÅ¤Ø
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î3ÅÞ¤Ë¤è¤ë´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ï¡¢¸á¸å5»þ²á¤®½ªÎ»¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡§
·ûË¡¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÍýÇ°¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼¡¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤ªÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡£
¸á¸å5»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¡¢Î©·û¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢15Æü¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï¡¢À¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Ë¿ä¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
