¤È¤â¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤«¤é´Ø¿´¤â¡Ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹²ñÄ¹¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ&MF¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Î»ÄÎ±¤Ë´üÂÔ
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈMF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23-24¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎFAÇÕ¤ÇÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½é¤á¤Æ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎFA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òPKÀï¤ÎËö¤Ë·âÇË¤·¡¢7»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3¾¡3Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ12¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Ï¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¶â1800Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó36²¯±ß)¡¢29Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£24Ç¯6·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å²ñÄ¹¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¤¼¤Ò°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¤È¤â¤Ë²¿¤«¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¢¥À¥à¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢¤â¤·¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ÄÎ±¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£Èà¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤¬¥¢¥À¥à¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤ÏÄ¹´ü¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤âÁª¼ê¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23-24¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎFAÇÕ¤ÇÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½é¤á¤Æ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎFA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òPKÀï¤ÎËö¤Ë·âÇË¤·¡¢7»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3¾¡3Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ12¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å²ñÄ¹¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¤¼¤Ò°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¤È¤â¤Ë²¿¤«¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¢¥À¥à¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢¤â¤·¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ÄÎ±¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£Èà¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤¬¥¢¥À¥à¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤ÏÄ¹´ü¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤âÁª¼ê¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£