¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬Ï¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó!! ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢ÆüËÜÀï¤ØºÇ½ª¥é¥¤¥óÁíÆþ¤ìÂØ¤¨
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸á¸å7»þ30Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢10Æü¤Î´Ú¹ñÀï(¢þ5-0)¤«¤é8¿Í¤òÊÑ¹¹¡£MF¥«¥¼¥ß¡¼¥í(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U)¡¢MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹(¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë)¡¢FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)¤Î3Áª¼ê¤¬Ï¢Â³ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï4-2-3-1¤È¤ß¤é¤ì¡¢GK¤Ï¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶(¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹)¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4¥Ð¥Ã¥¯¤Ï´Ú¹ñÀï¤«¤éÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤Çº¸¤«¤éDF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È(¥¤¥ó¥Æ¥ë)¡¢DF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥ë¥É(¥Ñ¥êSG)¡¢DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î(¥¯¥ë¥¼¥¤¥í)¡¢DF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥(¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ)¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤È¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦G¤Ç¡¢2ÎóÌÜ¤Ïº¸¤«¤éFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë)¡¢MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿(¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ï¥à)¡¢FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥Ò¥(¥¼¥Ë¥È)¤¬ÊÂ¤Ó¡¢1¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂ¿5ÅÙ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¸½ºß¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤³¤½6°Ì(ÆüËÜ¤Ï19°Ì)¤À¤¬¡¢Ì¾¾¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÉü¸¢¤òÁÀ¤¦¼¡²óWÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¡£ÆüËÜ¤Ï1989Ç¯7·î23Æü¤Î½éÂÐÀï(¡ü0-1)°Ê¹ß¡¢ÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï2Ê¬¤±11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯6·î9Æü¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤â0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿06Ç¯¤Î¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤Ç¤ÎÂÐÀï(¡ü1-4)°Ê¹ß¤Ï6Ï¢ÇÔÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½]
¢¦ÀèÈ¯
GK 1 ¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶(¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹)
DF 13 ¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥(¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ)
DF 14 ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î(¥¯¥ë¥¼¥¤¥í)
DF 15 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥ë¥É(¥Ñ¥êSG)
DF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È(¥¤¥ó¥Æ¥ë)
MF 5 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡¢Cap)
MF 8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹(¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë)
MF 11 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿(¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥Ï¥à)
MF 19 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥Ò¥(¥¼¥Ë¥È)
FW 7 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
FW 22 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë)
¢¦¹µ¤¨
GK 12 ¥Ù¥ó¥È(¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë)
GK 23 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë(¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È)
DF 16 ¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥Ò¥(¥â¥Ê¥³)
DF 6 ¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥µ¥ó¥È¥¹(¥¼¥Ë¥È)
DF 4 ¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
DF 3 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë)
DF 2 ¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ç(¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´)
MF 18 ¥¢¥ó¥É¥ì(¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó)
MF 25 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹(¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó)
MF 17 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó(¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë)
FW 9 ¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó(¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à)
FW 10 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹(R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼)
FW 20 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó(¥Á¥§¥ë¥·¡¼)
FW 21 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U)
FW 26 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹(¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È)
¢¦´ÆÆÄ
¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£
