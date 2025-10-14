¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥«¥í¥ó¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÏ»²Ö¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤â
¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤¬¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥«¥í¥ó¡×¤ò10·î22Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö¥«¥í¥ó¡×¤ò´Þ¤á¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ë¤ó¤¸¤óºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¿·¶Ê¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤¿Ä«¡×¤Û¤«¡¢7¶Ê¤Î¿·¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´17¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÏ»²Ö¡ÊÆÉ¤ß¡§¤í¤Ã¤«¡Ë¡Ù¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÈÎÇä·ÁÂÖ¤ÏFC¸ÂÄêÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î3·ÁÂÖ¡£FC¸ÂÄêÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ã¥í¥¯¥Ç¥Ê¥· 1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤òÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±º¡£¤½¤·¤Æ¡¢Y_Y¡¢¼þÍ«¡¢faPka¡¢¤¢¤×¤Á¤È¤Á¡¢smile¤Î5¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¹ë²ÚEP¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ã¥í¥¯¥Ç¥Ê¥· 1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖNeSTREAM LIVE»ëÄ°¥³¡¼¥É¡×ÉÕ¤¡ÖÏ»²Ö¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊFC¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë¡¢¡ÖNeSTREAM LIVE»ëÄ°¥³¡¼¥É¡×ÉÕ¤¡ÖÏ»²Ö¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤Ï2026Ç¯¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ã3rd Oneman Live¡ÖÏ»²Ö¡×¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¤ÎSNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥«¥í¥ó¡×
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://rokudenashi-ninzin.lnk.to/Charon
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÏ»²Ö¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://rokudenashi-official.com/news/detail/58052
¢¡FC¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ÜBook¡ÜGoods¡Ë NZS-1020 ¡¿ \9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
FC¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ
¡¦Live Blu-ray 1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿
¡¦EP Size Booklet¡Ê48P¡Ë
Á´¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎIllustraion¡¢¤Ë¤ó¤¸¤óInterview¡¢1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±éLive Photo
¡¦¡Ø¥í¥¯¥Ç¥Ê¥· 1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖNeSTREAM LIVE¡×»ëÄ°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¡ÖÏ»²Ö¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ÜBook¡Ë VIZL-2491 ¡¿ \7,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ
¡¦Live Blu-ray 1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿
¡¦EP Size Booklet¡Ê48P¡Ë
Á´¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎIllustraion¡¢¤Ë¤ó¤¸¤óInterview¡¢1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±éLive Photo
¡¦¡Ø¥í¥¯¥Ç¥Ê¥· 1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖNeSTREAM LIVE¡×»ëÄ°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¡ÖÏ»²Ö¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë VICL-66106 ¡¿ \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
¤¢¤ä¤Õ¤ä
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§MIMI
¥æ¥ê¥¤¥«
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§»±Â¼¥È¡¼¥¿¡ÊLIVE LAB. ¡Ë ÊÔ¶Ê¡§¾®¾¾°ìÌé
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø½ªËö¥È¥ì¥¤¥ó¤É¤³¤Ø¤¤¤¯¡©¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í
Áð¡¹ÉÔ°ì
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥«¥ó¥¶¥¥¤¥ª¥ê
¢¨Amazon Original¥É¥é¥Þ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè2ÏÃ¼çÂê²Î
¸À¤Î¿Ï
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°ìÆó»°
²ÖË¢Ë÷
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥Ä¥Î¥»
Ì®Çï
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤ß¤¤ÈP¡¡ÊÔ¶Ê¡§¤ß¤¤ÈP, º´¡¹ÌÚÁïºî
±«·Ê¿§
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Misumi¡¡ÊÔ¶Ê¡§Misumi, Shoma Ito & Sosuke Oikawa
²Æ¤ò½ñ¤Î±¤á¤ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Éé¤±¸¤
¥¤¥ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í
¥«¥í¥ó
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í
¢¨¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
âÁ¤·¤¹¤®¤¿Ä«
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤Ë¤ó¤¸¤ó ÊÔ¶Ê¡§yohkyu
¤Û¤«¿·¶Ê5¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´17¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥í¥¯¥Ç¥Ê¥· 1st Oneman Live¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é 2025.4.9 at Zepp Shinjuku
1.¥¢¥ë¥Ó¥ì¥ª
2.ËÍ¤é¤Îºß¤ê½è
3.¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É
4.¸À¤Î¿Ï
5.°©À¥¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤È¤Ø
6.»°»þ¤Î¥¥¹
7.¥ê¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
8.¥¢¥Þ¥Í¥¾¥é
9.¥æ¥ê¥¤¥«
10.»Ò¶¡ñÙ¤·
11.¤Ð¤¤¤Ð¤¤¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿
12.Slowly¡ÁAbout You
13.À±¼äÌë
14.¥¹¥Ô¥«
15.°¦¤¬Åô¤ë
16.¤¿¤ÀÀ¼°ì¤Ä
17.Áð¡¹ÉÔ°ì
18.¿´¤Î±ü
19.Ì®Çï
20.´ãº¹¤·
¢¡¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE
¡ÖÏ»²Ö¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´¹ñ³ÆÅ¹/¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¡ÖÏ»²Ö¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online
¡ÖÏ»²Ö¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦Amazon.co.jp
¡ÖÏ»²Ö¡×¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡ÖÏ»²Ö¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ÖÏ»²Ö¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê
¡¦¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·±þ±çÅ¹¡ÊVICTOR ONLINE STORE¡¢TSUTAYA RECORDSÁ´¹ñ³ÆÅ¹¡¢¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°¡¢CD JAPAN¡Ë
¥í¥¯¥Ç¥Ê¥· ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¥í¥¯¥Ç¥Ê¥· 3rd Oneman Live¡ÖÏ»²Ö¡×¡ä
https://eplus.jp/rokudenashi/
¡¦2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¡¦2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¡¦2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊTOKYO DOME CITY HALL¡Ë
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
◾️²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù
¡ÚÊüÁ÷ÏÈ¡Û2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë 11»þ¡Á11»þ30 Ê¬¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
¢¨½é²ó¤Î¤ß¡¢¤è¤ë11»þ15Ê¬¡Á11»þ45Ê¬
¡Ú½Ð±é¡ÛóîÆ£µþ»Ò ¿åÌîÈþµª Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë ÂçÍ§²ÖÎø ¹á²» ¾®ÎÓ¤¤Ê»Ò Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß ¿åÅèô¥ ÆâÆ£½¨°ìÏº ÃÝºâµ±Ç·½õ ¿·ÀîÍ¥°¦ ¤Û¤«
¡Ú¸¶ºî¡Û¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò´©¡Ë
¡ÚµÓËÜ¡ÛÀî粼¤¤¤Å¤ß
¡Ú²»³Ú¡ÛÀÄÌÚº»Ìé²Ì
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û¥í¥¯¥Ç¥Ê¥·¡Ö¥«¥í¥ó¡×¡ÊRokudenashi¡Ë
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÛyukaDD¡ÖÅõ¡×¡Êavex trax¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÛÅÄÃæ¹Ì»Ê ËÜ¶¿Ã£Ìé »°±ººÚ·îÈþ
¡Ú±é½Ð¡Û¾¾Ö¿Í³°á ¼ò¸«¥¢¥¥â¥ê ÌÚÆâ·ò¿Í ÅÄÃæ¾Ï°ì
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡ÛMMJ
¡ÚÀ©ºîÃøºî¡Û¥«¥ó¥Æ¥ì
¡ã¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä https://www.ktv.jp/musumenoinochi/
¡ã¸ø¼° X¡ä https://x.com/musumenoinochi
¡ã¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ä https://www.instagram.com/musumenoinochi
¡ã¸ø¼° TikTok¡ä https://www.tiktok.com/@musumenoinochi
¡ã¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¥Ë¥¢ ¸ø¼° YouTube¡ä https://www.youtube.com/@kanteledramania
