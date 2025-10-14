¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê46¡Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¶Ã°Û¤ÎÈþËÆ¤Ë»ëÄ°¼ÔÅ£¤Å¤±
¡¡10·î13Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¤¬½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ñÃç¤µ¤ó¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈÖÀë¤ò¤«¤Í¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¤ä¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ·±àÃÏ¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢³Æ»ÜÀß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤ò½ÐÂê¡£Í·±àÃÏ¡¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¹¥¤¤Î·ÝÇ½¿Í7¿Í¤¬¡¢Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤Ï¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÃç¤âº°¿§¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤È¥ê¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿À©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¤½¤Î»Ñ¤Ë´¶Ã²¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡Ô¹ñÃçÎÃ»Ò¤µ¤óåºÎï¤Ê¡Õ
¡ÔÀ©Éþ»Ñ¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡Õ
¡Ôµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤Ê¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡Õ
¡¡º£Ç¯46ºÐ¤È¤Ê¤ë¹ñÃç¡£¼ã¤¤¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÅ£¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹ñÃç¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡ØL¡ßI¡ßV¡ßE¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ 2001Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþËÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬¤è¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2015Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢2018Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¹ñÃç¤µ¤ó¡£°é»ù¤Ç¤Ï¿²ÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø¤â¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£