¡¡ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢À¯¶ÉÉÔ°Â¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Á°½µËöÈæ1241±ß°Â¤Î4Ëü6847±ß¤ÈÂçÉý¤ËÂ³Íî¤·¤¿¡£Áê¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µÕ¹Ô¹â¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï8¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï²áµî¤ÎÇäÇã¤Ë¤è¤ëÄñ¹³ÂÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³ô²ÁÀÄÅ·°æ¡ÉÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ç¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¥¤ー¥°¥é¥ó¥É <3294> [Åì¾Ú£Ó]¡¢µ®¶âÂ°»Ô¶·¹âÆ¤ÈÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±ÆÃ¼ìÁÇºà¤ÎÎÌ»º³«»ÏÊóÆ»¤ËÈ¿±þ¤·¤¿»°°æ¶âÂ° <5706> [Åì¾Ú£Ð]¡¢26Ç¯2·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó <7608> [Åì¾Ú£Ó]¤Ê¤É¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Ç±º¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ <6590> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¸ÅÌîÅÅµ¤ <6814> [Åì¾Ú£Ð]¤Î2¼Ò¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤Ç¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¢£ËÜÆü¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ°ìÍ÷
¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¶È¼ï
<3294> ¥¤ー¥°¥é¥ó¥É¡¡Åì£Ó¡¡ÉÔÆ°»º¶È
<3798> £Õ£Ì£Ó¥°¥ë¥×¡¡Åì£Ó¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È
<5706> »°°æ¶âÂ°¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÈóÅ´¶âÂ°
<5729> ÆüÀº¹Û¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ÈóÅ´¶âÂ°
<6590> ¼Ç±º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<6736> ¥µ¥óÅÅ»Ò¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<6814> ¸ÅÌîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÅÅµ¤µ¡´ï
<7608> £Ó£Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Åì£Ó¡¡²·Çä¶È
¢¨23Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç³ô¼°¤ò¿·µ¬¸ø³«¤·¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£
