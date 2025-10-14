Niko¤ó¡¢¡È¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î»þÂå·à¡ß¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Î¥ï¡¼¥ë¡É¤ÇÉÁ¤¯°¿¤ë¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¡Ö¤È¤¥¡Á¤Ð¤Ã¤É¡×MV¸ø³«
Niko¤ó¤¬¡¢¡Ö¤È¤¥¡Á¤Ð¤Ã¤É¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢G2 YUKI TSUJIMOTO¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Î³èÆ°¤ò ¡È¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î»þÂå·à¡É¡ß¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Î¥ï¡¼¥ë¡É¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀNiko¤ó¤Î2¿Í¤¬¡¢3¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¶¦¤Ë¹ÓÇÑ¤È¤·¤¿À¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿·õ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÐ¥Ð¥óÌò¤Ç¡¢Niko¤ó¤¬·É°¦¤¹¤ë¡Ø¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º¡Ù¤Î¥°¥ì¡¼¥È¶¶ËÜ¡ÊDr, Vo¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¤ÎµìËü»¥¡¢»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤ë¸÷·Ê¡¢ÀÄ¤¤·ì¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
10·î15Æü¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ã¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôSPREAD¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½éÆü¸ø±é¤Ï¡¢Ëþ°÷¸æÎé¡£¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡Ø¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º¡Ù½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆüÀµ¸á¤Ë¤Ï¡ÚÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¡Û¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ´¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡¦2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù
¡¦1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øpublic melodies¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼È×¡Ë¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢CD ONLY¡Ë
²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ÆECÈÎÇä¡§https://nikon.lnk.to/fragile_report
¢¨2nd Album¡Öfragile Report¡×¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½é²ó¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¾·ÂÔ·ô¡×ÉÕ¤!!
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¢¤Ë¡©¡×
https://fragilereport47.jp/
8/27¤Î½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¸ø±é²ñ¾ì¤ÈHOLIDAY! RECORDS¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¸ÂÄêÍ½Ìó²ñ¡×¤ÎÆÃÅµCD¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤òÀè¹Ô»îÄ°¤Ç¤¤ëÇòÈ×¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿Êý¡¹¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ØÇ®·ì¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ù¤òÈãÈ½¤â´Þ¤áÁ´Ê¸·ÇºÜÃæ!!
◾️¡ã2nd Album¡Öfragile Report¡×¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµLIVE¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡×¡ä
¥¤¥ó¥Õ¥©¡õ¿½¤·¹þ¤ß¡§https://fragilereport47.jp/
¡Ú´ØÅì/¹Ã¿®¥·¥ê¡¼¥º¡Û
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþÅÔ / ²¼ËÌÂô SPREAD
OPEN 18:45 / START 19:30
¥²¥¹¥È¡§¿À¡¹¤Î¥´¥é¥¤¥³¡¼¥º
¡¡
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¸© / ²£ÉÍ B.B.street
OPEN 18:45 / START 19:30
¥²¥¹¥È¡§CELCY
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¸© / ÂÍø SOUNDHOUSE PICO
OPEN 17:00 / START 17:30
¥²¥¹¥È¡§¥µ¥Ð¥Î¥ª¥ß¥½¥Ë¡¼¡¢car10
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¸© / °ËÆá GRAMHOUSE
OPEN 17:30 / START 18:00
¥²¥¹¥È¡§SYAYOS
2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë»³Íü¸© / ¹ÃÉÜ KAZOO HALL
OPEN 19:00 / START 19:30
¥²¥¹¥È¡§warcry
¡ÚÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¦2025Ç¯11·î01Æü¡ÊÅÚ¡¦Ãë¡ËµÜ¾ë¸© / ÀçÂæ FLYING SON
¡¡OPEN 11:30 / START 12:00
¡¡¥²¥¹¥È¡§Calvan kaj budro
¡¡
¡¦2025Ç¯11·î03Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë»³·Á¸© / ¼òÅÄ hope
¡¡OPEN 16:30 / START 17:00
¡¡¥²¥¹¥È¡§Vital Club
¡¦2025Ç¯11·î05Æü¡Ê¿å¡Ë´ä¼ê¸© / À¹²¬ ¤Þ¤·¤Þ¤·04
¡¡OPEN 19:00 / START 19:30
¡¡¥²¥¹¥È¡§ÌîÈÚ¤Ê¥Ï¥í¡¼
¡¦2025Ç¯11·î06Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡Åç¸© / ·´»³ Peak Action
¡¡OPEN 18:30 / START 19:00
¡¡¥²¥¹¥È¡§Jesus Wound¡¢SEASIDE HOUR
¡¦2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë½©ÅÄ¸© / ½©ÅÄ Club SWINDLE
¡¡OPEN 18:30 / START 19:00
¡¡¥²¥¹¥È¡§¥Ò¥È¡ß¥Ò¥È¡¢T.O.C.A
¡¦2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÀÄ¿¹¸© / È¬¸Í ROXX
¡¡OPEN 20:00 / START 20:30
¡¡¥²¥¹¥È¡§THE.VISIT
¢¨¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤êÃÖ¤Í½Ìó¡Ê1500±ß+¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë¤Ç¤âÆþ¾ì²ÄÇ½
¡ÚËÌ³¤Æ»¥·¥ê¡¼¥º¡Û
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ» / »¥ËÚ VyPass
2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ» / °°Àî MOSQUITO
¡ÚËÌÎ¦¥·¥ê¡¼¥º¡Û
2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡ËÀÐÀî¸© / ¶âÂô vanvanV4
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡°æ¸© / Ê¡°æ HALL BEE
2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿·³ã¸© / ¿·³ã WOODY
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÉÙ»³¸© / ÉÙ»³ SoulPower
¡Ú´ØÀ¾/Åì³¤¥·¥ê¡¼¥º¡Û
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¼¢²ì¸© / É§º¬ ¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¹È²Ö
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë»°½Å¸© / °ËÀª LIVE SPACE BARRET
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¸© / Ì¾¸Å²° stiff slack
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÀÅ²¬¸© / »°Åç ROJI
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë´ôÉì¸© / Ìø¥öÀ¥ ANTS
2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºåÉÜ / ¿´ºØ¶¶ ²Ð±Æ
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔÉÜ / Æó¾ò nano
2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÏÂ²Î»³¸© / ÏÂ²Î»³ OLDTIME
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÆàÎÉ¸© / À¸¶ð RHEBGATE
2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¼¸Ë¸© / ¿À¸Í BLUEPORT
¡Ú»Í¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÁÅç¸© / ÆÁÅç bar txalaparta
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¹âÃÎ¸© / ¹âÃÎ Cab¡Çs
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦É²¸© / ¾¾»³ Bar Caezar
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¸© / ¹â¾¾ TOONICE¡ÊÃë¸ø±é¡Ë
¡ÚÃæ¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë²¬»³¸© / ²¬»³ CRAZYMAMA 2ndRoom
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¹Åç¸© / ¹Åç 4.14
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ»¼è¸© / ÊÆ»Ò AZTiC laughs
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÅçº¬¸© / ½Ð±À APOLLO
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³¸ý¸© / ÅòÅÄ²¹Àô Organ¡Çs Melody
¡Ú¶å½£¥·¥ê¡¼¥º¡Û
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹ºê¸© / Ä¹ºê STUDIO DO!
2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ëº´²ì¸© / º´²ì RIDE
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¸© / Ê¡²¬ public space »Í¼¡¸µ
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë·§ËÜ¸© / ·§ËÜ NAVARO
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÂçÊ¬¸© / ÂçÊ¬ AT HALL
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜºê¸© / µÜºê LAZARUS
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¼¯»ùÅç¸© / ¼¯»ùÅç WORD UP STUDIO
¡ÚÅìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë & ²Æì¡Û
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþÅÔ / ½ÂÃ« WWW
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë²Æì¸© / ÆáÇÆ AZAT FANFARE
¢¨ ³Æ²ñ¾ì¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡ºÀÚ / ÀèÃå¿½¤·¹þ¤ß½ç
¢¨ ¿½¹þÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢CD¤ÎÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ËµºÜ
◾️¡ãNiko¤ó ¡ß Apes presents¡ØRisorgimento¡ÙNiko¤ó Re:TOUR -¥Á¥Ã¥¿360 -¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë ³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê CLUB CITTA¡Ç
½Ð±é¡§Niko¤ó / Apes
Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ÊÀèÃå½ç¡¦9/30(²Ð) 23:59¤Þ¤Ç¡Ë
URL¡§https://eplus.jp/nikonxapes/
¢¨ 10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¡Á¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô±Ø¼þÊÕ¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò»ý»²¤·¤¿Æþ¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢Î¾¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ç¥âCD¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!¡Ê¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§Niko¤ó¡Ömodern times¡Ê¿·¶Ê¡Ë¡×¡¿Apes¡ÖImaginary Flight¡Êalternative ver.¡Ë¡× ¡Ë
