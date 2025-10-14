¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢´Ý¥á¥¬¥Í¤Î¡È°õ¾Ý·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ä°ÜÀÒ¸å¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë¡È¥Ý¥¹¥È±ÊÌî²ê°ê¡É¤ÎÀ¼¤â
¡¡10·î12Æü¡¢½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¡È°õ¾Ý·ãÊÑ¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¼Ç¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¿Í¤Î´éÊ¸»ú¤À¤±¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¶ßÉÕ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÂç¤¤Ê´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Çº¸¼ê¤Ç¥á¥¬¥Í¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÄÏ¤ß¡¢¸ý¸µ¤òÀí¤é¤»¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¾®¼Ç¤ÎÄÁ¤·¤¤¥á¥¬¥Í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¤¨¡¼¡ªÃ¯¡¼¡©¡©É÷²Ö¤Á¤ã¤ó¡©¡©¡Õ
¡Ô¥á¥¬¥Í»Ñ ¤«¤ï¤¤¤¤ Ã¯¤«¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÄÁ¤·¤¤¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¼Ç¤Ï2011Ç¯¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò2024Ç¯12·î¤ËÂà½ê¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é¾¾ºäÅíÍû¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤Ê¤ÉÂçÊªÇÐÍ¥¤é¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç²Ö³¡¡¦À¥Àî¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ÎÍÅ±ð¤Ê±éµ»¤Ï¡È¿·¶ÃÏ¡É¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£·ò¤È¤ÎW¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Amazon¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ä¡¢9·î7Æü¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜ½á¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ï¡È¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÖÁÈÀëÅÁ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä»¨»ï¤Î¼èºà¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢¾®¼Ç¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä¡Ù¡ÊNHK BS¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¼Ç¤Ï¸âÉþ²°¤ÎÊô¸ø¿Í¤«¤é½÷¼ç¿Í¤È¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹¬¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË»¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ç»ö¼Â¾å°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤ä¡È¥Ý¥¹¥È±ÊÌî²ê°ê¡É¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î²Ö³¡Ìò¤¬Àä»¿¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¾®¼Ç¡£¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤À¤±¤Ë¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£