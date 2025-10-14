¡ÖM-SPOT¡×Vol.037¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡õ¥³¥¹¥ÑºÇ°¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦´î¤Ó¡×
º£²ó¤ÎM-SPOT¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²¹ÅÙ´¶¹â¤¤¥¨¥â¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¡£
2025Ç¯¤Î²»³Ú¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤äSNS¤Ç¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È³¦·¨¤Ç¤â¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¢¥Ë¥½¥ó¤ä¥²¡¼¥à²»³Ú¤Ê¤É¤¬»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¤É¿¿¤óÃæ¤Î²¦Æ»¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿È©¿¨¤ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¸½Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥È¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼TuneCore Japan¤ÎËÙ¹ªÇÏ¤È¿Ê¹ÔÌò¤Î±¨´ÝÅ¯Ìé¡ÊBARKS¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¨¡¨¡M-SPOT¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·²¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯Êõ¤Î»³¤Î¤´¤È¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏVELTPUNCH¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö±³¤Ä¤¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡³Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½Ð²á¤®¤º¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ú¤»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÀºÏ£¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Î¤«¤Ë¡¢Â¤·»»¤¸¤ã¤Ê¤¤°ú¤»»¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥à¤È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥®¥¿¡¼¤¬2ËÜ¤È¤¤¤¦4¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥¿¡¼¤È¥Ù¡¼¥¹¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¹½À®¤Ê¤¬¤é²»¿ô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤»¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢½Å¸ü´¶¤È²»°µ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢VELTPUNCH¤Î²»¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯·ä´Ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉ÷ÄÌ¤·¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹ü³Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë´¶¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¼ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÁÛ·Á¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§³Î¤«¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ð¥ó¥É¼«ÂÎ¤¬´ñÀ×¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡°ã¤¦¿Í´Ö¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¡£¤·¤«¤â²»³Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¸ì²½¤âÆñ¤·¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë°Õ¸«¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤¬¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤Ò¤È¤ê¤Çºî¤ê¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Âé¸ïÌ£¤À¤·¡¢Ä°¤¯Â¦¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄ°¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿°ìÌ£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ä°¤³¤¨Êý¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡THE LAST ROCKSTARS¤Î¼èºà»þ¡¢SUGIZO¤Ï¡Ö²Ð²Ö¤òµ¯¤³¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡¢¤È¡£Êª»ö¤¬¥Ð¥Á¥ó¤Ã¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æµ¯¤¤ë²Ð²Ö¡Ä¤½¤Î´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤½³Ú¤·¤¤¤·ÌÌÇò¤¤²½³ØÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð²Ö¤Î·Á¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§Í½ÄêÄ´ÏÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É¡¢¶¨Ä´À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÁÇÍÜ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¶¨Ä´À¡Ä¶ËÏÀ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í×¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÊª»ö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¨Ä´À¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤È¤ä¤ë¤È¤³¤ó¤Ê²Ö²Ð¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ÈÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¤¤Ä¤È¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î¿´¾ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤À¤«¤é¾°¹¹¡¢´ñÀ×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¤µ¤¨¡¢¶¨Ä´À¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Ã¯¤«¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤â¸À¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤â¼õ¤±¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎMusa¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯´ðÄ´¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¨¡¨¡¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÀ¤³¦´Ñ¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥ë¤äAI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤Ç²»³ÚÀ©ºî¤¹¤ë¿Í¤¬ÇúÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÕ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ÇÃúÇ«¤Ë¶Ê¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤òÀ¸¤àÊýË¡¤À¤È¤â»×¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ã¤ÆºÇ¶á¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ëÊ¿À®¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥Ë¥á¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢º£¤É¤¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤â½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ°ã¤¦4¿Í¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¥ß¥«¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²»¸»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤·²æ¡¹¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡£²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÈó¸úÎ¨¤Ê¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥Ñ¤È¤«¥³¥¹¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£µÕ¤Ë¤³¤ÎÈó¸úÎ¨¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤³¤½¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¨¡¨¡º£¤Î»þÂå¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤¬ÀµµÁ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ê¤é²»³Ú¤Ê¤ó¤«Ä°¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ²»³Ú¤ò¤»¤Ã¤»¤Èºî¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«ÌµÂÌ¤Î¶ËÃ×¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤À¤«¤éµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÍ·¤Ö¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Í·¤ÓÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ã¤ÆºÇÄã¤ËºÇ¹â¤Ê»êÊõ¤ÎìÔÂô¤Ç¤¹¤è¡£²»³Ú¤Ë¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤ó¤Æ¶ò¤Î¹üÄº¤Ç¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£TuneCore¤È¤·¤Æ¤â1ÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¥Ä¡¼¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¡ÖTikTok¤ÏËèÆüÅê¹Æ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¹¹ð¤Ï¤³¤¦¤Ç¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç²Ð²Ö»¶¤é¤·¤ÆÈè¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤ó¤Ê¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡ÖÆ°²è¤âºî¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¶â¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤»¤Ã¤«¤¯³Ú¤·¤¤³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÆ°²èºî¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤âºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£µÕ¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¡¢²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤¬º£¡¢1ÈÖ¤ÎÌäÂê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¤Í¡¢¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤é¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀäÂÐÇä¤ì¤¿¤¤¤«¤é¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¡£²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤äºî¤êÊý¤âËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤ÇÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ëÆ»¤¬Àµ²ò¡×¤Î¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡²»³Ú¤òÁª¤ó¤À»þÅÀ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤â¥³¥¹¥Ñ¤âÌµ±ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤ò¤ª¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶òÄ¾¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡ýTuneCore Japan
¼èºà¡¦Ê¸¡ý±¨´ÝÅ¯Ìé¡ÊBARKS¡Ë
Special thanks to all independent artists using TuneCore Japan.
VELTPUNCH
VELTPUNCH¡Ê¥Ù¥ë¥È¥Ñ¥ó¥Á¡¢Î¬¤·¤Æ¥Ù¥ë¥Ñ¥ó¡Ë ÆüËÜ¡¦ÅìµþµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£ An alternative rock band based in Tokyo, Japan. VELTPUNCH [¥Ù¥ë¥È¥Ñ¥ó¥Á] Vo,Gt : Ä¹¾Â½¨Åµ/Hidenori Naganuma @VP_official Vo,Ba : ¥Ê¥«¥¸¥Þ¥¢¥¤¥³/Aiko Nakajima @aiko_veltpunch Gt : ¹ÓÀî¿µ°ìÏº/Shinichiro Arakawa @arakawasi Dr : Àõ´ÖÄ¾µª/Naoki Asama @naoki_asamac
[VELTPUNCH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë] Instagram¡§https://www.instagram.com/veltpunch_official/
X¡§https://x.com/VP_official
Subscription¡§https://www.tunecore.co.jp/artists?id=100837
Apple Music¡§https://music.apple.com/jp/artist/veltpunch/151405340
Spotify¡§https://open.spotify.com/intl-ja/artist/5pGkTQuHNVgzBgX4d9pFsc?si=tshl3thwTDW-ufzY-OyVyA
LINE MUSIC¡§https://lin.ee/xBiHi3M
YouTube¡§https://www.youtube.com/playlist?list=PLyKb1TE2oTrnN2W0BkpGFLgWMeSGypuVC
Label (EVOL RECORDS)¡§https://www.evol-records.com
https://www.tunecore.co.jp/artists?id=100837
Musa
2025Ç¯·ëÀ®¤ÎVo.Sho Gt.KIRA- Ba.tetsu Dr.yuga¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë£´¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É ¥Ï¡¼¥É¤Ê³Ú¶Ê¤ËÀÚ¤Ê¤¯¤âÎÏ¶¯¤¯²Î¤¦Sho¤ÎÀ¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
https://www.tunecore.co.jp/artists?id=970665
