¥Ò¥È¥ê¥¨¡¦¥·¥Î¥À¡¢cakeboxÌ¾µÁ¤Î²áµîºîÉÊ4¥¿¥¤¥È¥ëÆ±»þÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥·¥Î¥À¤¬¡¢cakeboxÌ¾µÁ¤Ç²áµî¤ËÈ¯É½¤·¤¿4ºîÉÊ¤ò¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤ËÆ±»þÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ècakebox¡É¤Ï¡¢¥·¥Î¥À¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Øcakebox vol.1¡Ù¡¢Æ±Ç¯11·î¤Î¡Øcakebox vol.2¡Ù¡¢2013Ç¯5·î¤Î¡Øcakebox vol.3¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØNEKTAR¡Ù¤Î4ºîÉÊ¡¢Á´25¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¸½ºß¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤ÎÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¡ãcakebox oneman tour vol.1¡Ögranule¡×¡ä
2025Ç¯
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«²»³ÚÆ²
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¦LIVE SQUARE 2nd LINE
11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB ROCK¡ÇN¡ÇROLL
OPEN 18:30 / START 19:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Thank you SOLDOUT¡ª
