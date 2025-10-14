ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦±à»³¿¿´õ³¨¤¬·ëº§¡¡ºî»ìºî¶Ê²È¤ÎTAKESHI¤ÈºòÇ¯º§°ùÆÏ¡ÖºÇ½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤¬14Æü¡¢¡ÖÍò¡×¡ÖTOKIO¡×¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëºî»ìºî¶Ê²È¤ÎTAKESHI¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯3·î15Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±à»³¤Ï¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®¤ÎÌ¾¾ìÌÌ50Ï¢È¯¡ª¤¢¤Î¿Í¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤¬Àµ¼°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¢§±à»³¡¡»ä»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±à»³¿¿´õ³¨¤Ï¡¢TAKESHI¤µ¤ó¤È3·î15Æü¤ËÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¼±£¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±£¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢»Å»öÀè¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃ¯¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡»äÃ£¤ÏºÇ½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¡Ö½Ð°©¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤ËGIFT¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡¡¡Ö¿Í¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¯¡Ö¿©¡×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë"¾å¼Á¤Ê¤ªÀá²ð"¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ý¤ß¤¢¤ë¡ÖÂ£¤ê½÷¡Ê¤Ó¤È¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§TAKESHI¡¡ROCK¤ÊÉ×¡¢TAKESHI¤è¤ê±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤È¤ÎÆþÀÒ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë»þ¤«¤é·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤ÎÆü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿3·î15Æü¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë¹¢¤ÎÄ´»Ò¤ä¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¼ê¼ó¤Îç§¾ä±ê¤Î¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²»³Ú¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿Êë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ÆºÇ½é¤Ë¡ÈÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤ë²Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¸½¼Â¤Ç¤ÏËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¸Î¤À¤«ÀÎ¤«¤é±¿¤À¤±¤ÏÎÉ¤¯(¾Ð)¡¡¤½¤ó¤Ê»ý¤ÁÁ°¤Î±¿¤ÎÎÉ¤µ¤Ç³ð¤Ã¤¿·ëº§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÆÀ¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤É×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£