misono¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ÎµëÎÁ¤Ï¡Ö·î°ì·å¡×¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿Ê½Ð¤Ç¡ÖÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦misono¡Ê41¡Ë¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¡Ê47¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡È¤ª¶â»ö¾ð¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡misono¤Ï98Ç¯¤Ë²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ëÁ´¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å17ºÐ¤À¤Ã¤¿02Ç¯¤ËÃË½÷3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öday after tomorrow¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡misono¤Ï¡Öday after tomorrow¡×»þÂå¤ÎµëÎÁ¤Ï¡Ö·î°ì·å¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢´Ý»³»á¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢²¯¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀëÅÁÈñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À½ºîÈñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£Ëè²ó³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤é¿Æ¤Î»ÅÁ÷¤ê¤¬²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤È°õÀÇ¡£²Î»ì½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤Î¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡£Á´¶Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¤¿¤áÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼Â¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ëç¿ôÁ´Á³¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ÈÇò¤â½Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤È¤«Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¾¤Î2¿Í¤Ï¡Öºî¶Ê²È¤À¤«¤é°õÀÇ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú²°¤âÊÌ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤Ç¡¢ÎÀÀ¸³è¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ê¤ó¤«¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢°ÜÆ°¼Ö¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÊÛÅö¤ò»³¤Û¤É»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤È¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª²Û»Ò¤È¤«¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤«Á´Éô»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êâ¹çÀ©¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬1ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬misono¤â¡ÖÊâ¹ç¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤ÇºÇ´ü¤Þ¤ÇµëÎÁÀ©¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿Ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËèÆü¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¶â³Û¤Ï±£¤µ¤ì¤¿¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ô»ú¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý»³»á¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤¬¡ÖÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼Ö¤ÏÉÕ¤¯¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÔ¶øÌÌ¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¤Þ¤¿°õÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂ¾¤Î»öÌ³½ê¤µ¤ó¤è¤ê¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£