¡¡·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç²ÈÂ²3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿2024Ç¯¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¡Ê71¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤ò26Ç¯1·î14Æü¤Ë»ØÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Á°¶¶ÃÏ¸¡¤¬Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó¡Ë¤Îºá¤ÇÈï¹ð¤òÄÉµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´í¸±±¿Å¾¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ½È÷ÅªÁÊ°ø¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£3ÆüÉÕ¡£
¡¡»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸¡¤¬24Ç¯9·î¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Î²á¼ºÃ×»à½ýºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±10·î¤Ë´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ø¤ÎÁÊ°øÊÑ¹¹¤òÀÁµá¡£ÃÏºÛ¤¬Ç§¤á¤¿¡£