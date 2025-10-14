ATATA¡¢·ëÀ®15¼þÇ¯µÇ°ÌµÎÁ¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Æ¿·¶Ê2¶ÊÆþ¤ê¥·¥ó¥°¥ëCDÌµÎÁÇÛÉÛ¡Ö¸½ºß¤Î¼«Ê¬Ã£¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÈÖ¤Î¥â¥Î¡×
ATATA¤¬11·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦LIQUIDROOM¤Ë¤Æ·ëÀ®15¼þÇ¯µÇ°ÌµÎÁ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã15th Anniversary ¡ÁATATA ONE-MAN FREE SHOW!!!¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¸ø±é¤Ë¤Æ¿·¶Ê2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ëCD¡ØQuarta¡Ù¤òÆþ¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÛÉÛ¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÈóÇäÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤Î¤ß¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¡£°Ê²¼¤ËATATA¤ÎÆàÉôÀî¸÷µÁ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Ö·ëÀ®15¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÌµÎÁ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Î¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¼«Ê¬Ã£¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÈÖ¤Î¥â¥Î¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤À¤±¤É¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÆó¶Ê¤Î¿·¶Ê¤òºî¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¡£¿¿µÕ¤ÊÆó¶Ê¡£¿¿µÕ¤À¤±¤É¼«Ê¬Ã£¤Î²áµî¤ÈÌ¤Íè¤òÉ½¸½¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ16Ç¯ÌÜ¤ËÊâ¤½Ð¤¹¡£ATATA¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¡Ù¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡×
¨¡¨¡ÆàÉôÀî¸÷µÁ(ATATA)
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡¡
¢£ÌµÎÁÇÛÉÛ¥·¥ó¥°¥ëCD¡ØQuarta¡Ù
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01 Quarta
02 Bearless (Present Day)
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã15th Anniversary ¡ÁATATA ONE-MAN FREE SHOW!!!¡Á¡ä¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛÉÛ
¡¡
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ATATA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È