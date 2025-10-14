¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Èè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡×ËüÇîÊÄËë¤Ç´±Å¡¤ò¸å¤Ë
¼óÁê´±Å¡¤Î¡ÉÃý¤ë¡É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿Í·Á¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¤ÇÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢14ÆüÌë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢´±Å¡¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿Í·Á¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¼óÁê´±Å¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÆ°¤¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤¬´¶ÃÎ¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¡¢¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë°ì½ï¤ËÅÐ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î²»À¼¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
14ÆüÌë¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î¥Ç¤¼°¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö305Æü´Ö¡¢±«¤ÎÆü¤â¡¢É÷¤ÎÆü¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ËüÇî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤º¤Ã¤ÈµÙ¤Þ¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿Í·Á¤Ï¡ÖËüÇî½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤È²ñ¤¨¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
´±Å¡¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿Í·Á¤Ï¡¢¡ÖÁíÍý¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Èè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©Âç¾æÉ×¡©¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡×¤È¡¢ÂàÇ¤Ä¾Á°¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤òÏ«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£