¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¡¡Æ±»Ö¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Ëà°úÂàá°ÖÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Ï£±£´Æü¤ËÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡À¤Âå¤ØÂ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£°¦¤·°¦¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢·èÃÇ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ç¤Ïà¥µ¥«¥Á¥ç¡¼á¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ºäËÜ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°ú¤»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡Öµð¿Í¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²Öºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÌÁÍ§¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢¤È¤â¤Ëµð¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤ò£±ÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î²¸»Õ¤Ø¤â´¶¼Õ¡£¡Ö¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¸¶´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µ¤ä¡¢ËèÆü»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÂçÊÑ¤µ¡¢¾¡¤Ä´î¤Ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¹Åç»þÂå¤Î½ïÊý´ÆÆÄ¡¢º´¡¹²¬´ÆÆÄ¤Ë¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£¶Ç¯´Ö¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£