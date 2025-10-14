¡Ö£Î¥¹¥¿¡×°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¢À¯¶É¤Îº®ÌÂ¤ËÊ°³´¡Ö»²±¡Áª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é´Ý£³¤«·î´Ö¡¢Í¸¢¼ÔÉÔºß¤ÎµÄÏÀ¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¡Ê·îÍË¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£³»þ£´£¹Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ÇÀ¯³¦¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬¤³¤ÎÆü¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÁÈ¿¥É¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ï¢Î©¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¯ºöËÜ°Ì¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤à¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â»²µÄ±¡Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬£··î¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÍýÏÀ¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢º£¤ÎÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÏµÄ°÷¤Î¿ô¹ç¤ï¤»¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¿¤«²ãÄ¢¤Î³°¤Ë¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿ô¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ²¿¤È¤«ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢²¿¤«À¯¸¢¸òÂå¤¬ÌÜÅª²½¤¹¤ë´í¤¦¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÌ¤ËÀ¯¸¢¸òÂå¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÂ¿ÅÞ²½¤·¤¿À¯¼£¤ÇÀ¯ºö¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÁ°¤Ë¸ø³«¤Î¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡ÊÍ¸¢¼Ô¤Î´õË¾¤Ï¡Ë¤½¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¿ô¹ç¤ï¤»¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
