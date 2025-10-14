¤Þ¤µ¤Ë¡¢µá¤á¤Æ¤¿¤ä¤Äーー¥Ã¡ª¡Ú3COINS¿·ºî¡ÛÂ¨¥«ー¥È¥¤¥ó¿ä¾©¡ª¡ÖÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¤ò¡¢¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç²ò·è¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¡ÖÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£³°½Ð»þ¤Î¼ýÇ¼¤Ëº¤¤ë¾®Êª¤ÎÀ°ÆÜ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ìÃæ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥«ー¥È¥¤¥ó¿ä¾©¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Ã¦¤¤¤À¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ã¤¤êÄß¤ê²¼¤²
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Û¥ë¥Àー¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆË¹»Ò¤Î·¿Êø¤ìËÉ»ß¤Ë¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥«¥Á¥åー¥·¥ã¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥°¼è¤êÉÕ¤±·¿¤Î¥Û¥ë¥Àー¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÃå¤ÎÃ¦¤®Ãå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¼ê¤¬ºÉ¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤ä¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤¬¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ã¦Ãå¤·¤ä¤¹¤¤¼åÇ´À¥·ー¥ë¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー¡£¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥Þー¥È¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ³°Â¦¤Ë¤Ï¥¸¥Ã¥ÑーÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¾®Á¬¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£¥·¥ë¥Ðー¡¦¥Ùー¥¸¥å¤Î¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
