¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÎÁí³Û¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÆüËÜ¤Î¤ª¤è¤½4.5ÇÜ¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤Ç°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖTransfermarkt¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍÁí³Û¤Ï9²¯1450Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1605²¯±ß¡Ë¡£FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤äFW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢DF¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¢GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¢GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤é¤¬¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÏFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬1²¯5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó263²¯±ß¡Ë¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤äMF»°ãø·°¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬ÉÔºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍÁí³Û¤Ï2²¯353Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó357²¯±ß¡Ë¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó53²¯±ß¡Ë¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë