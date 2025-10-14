¹ñ¶ÅÔ»Ô¤Îå·çî²Ï¡¢Ãæ°åÌô¤Î¹ñºÝ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÃíÎÏ¡¡¥í¥·¥¢¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó10·î14Æü¡Û¥í¥·¥¢¤È¤Î¹ñ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Êå·çî²Ï¡Ê¤¹¤¤¤Õ¤ó¤¬¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ãæ°åÌô¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý°åÌô¡Ë¤Î¹ñºÝ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê¤ÎÃæ°åÌô·ò¹¯´Ñ¸÷¡Ê¥Ø¥ë¥¹¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡ËµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÊÆâ¤ÇÍ£°ì¡Ö¹ñ²ÈÃæ°åÌô¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¢½ÐµòÅÀ¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿å·çî²Ï»Ô¿ÍÌ±°å±¡¤Ï¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ°åÌô¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÆ±°å±¡¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´µ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¿Ç¼Ô¿ô¤Ï9Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÃ¤ËÃæ°å¤Îïªµä¡Ê¤·¤ó¤¤å¤¦¡Ë¤ä¿äÙ½¡Ê¤¹¤¤¤Ê¡á¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ë¡¢¤â¤°¤µ¤ò»È¤Ã¤¿µä¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥í¥·¥¢¿Í¸þ¤±¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÌÈ½üÀ¯ºö¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¿ÍÅª±ýÍè¤¬°ìÁØÂ¥¿Ê¤µ¤ì¡¢å·çî²Ï¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤ò¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Î¥í¥·¥¢¿Í´µ¼Ô¤¬Ãæ°å¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ë¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¿Í¤Î¥ì¥Ë¥ä¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ï¥«¥ë¥Æ¤ò¼ê¤ËÆ±°å±¡¤òºÆË¬¡¢ïªµä¤ä¿äÙ½¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±°å±¡¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤Ïº£Ç¯4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ë¥ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö2017Ç¯¤«¤é¤Û¤ÜËèÇ¯¡¢·ÛÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡Ë¤È¹øÄÇ¡Ê¤è¤¦¤Ä¤¤¡Ë¤ÎÉÔÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£å·çî²Ï¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÃæ°å¤Î¿ÇÎÅ¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤ë¥í¥·¥¢¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÄÀ°×à÷¡Ë