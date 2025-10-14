¡ÈÈþ¤·¤¤¶¸µ¤¡É¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï»äÉþ¤âÄ¶¥ÉÇÉ¼ê¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢Ä¶¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ÛÌ¾¤Ë°ã¤ï¤Ì¡ÈÈþËÆ¤È¶¸µ¤¡É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢Á´¿ÈÁíÊÁ¤Î¡ÈÄ¶¥ÉÇÉ¼ê¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£WWE¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥Ø¥¢¤Ë¡¢Á´¿ÈÁíÊÁ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»äÉþ¤Ï¡ÈÈþ¤·¤¤¶¸µ¤¡É¤Î°ÛÌ¾¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£ºòÇ¯9·î¤ËWWE¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢Ìó9¥«·î¤Ç¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞWWE ½÷»ÒUS²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡É¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤â½éµ¢¶¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Ã¤×¤ê¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÉþÂç¹¥¤¡ª¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÄ¿§¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WWE¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁêËÀ¤Î¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤ÎÂ¨ÀÊ²¦¼Ô¥Ú¥¢¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤é3¿Í¤Î¼ã¼ê¤Ë°Ü¤ëÀ¤Âå¸òÂå¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢US¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¡¢¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ï¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved