misono¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤¿¡Ö¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦misono¡Ê41¡Ë¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¡Ê47¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡misono¤Ï98Ç¯¤Ë²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ëÁ´¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å17ºÐ¤À¤Ã¤¿02Ç¯¤Ë¡Öday after tomorrow¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡misono¤Ï¡ÖÃæ³ØÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¹â¹»¼õ¸³¤â¤»¤º¤Ë²Æì¤Ë°Ü½»¤·¤Æ1Ç¯´Ö¡¢²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´Ý»³»á¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢´°Á´¤Ë·ÝÇ½¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤Ê¤ê³Ð¸ç¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ç¤â²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é³Ø¹»¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¤«¤½¤Ã¤Á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¥¯¥é¥¹ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡È¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Ç¤¤ë¡É¤È¤«¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¾å¤¬¤ë»þ¤Ë¡È¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤âÄ´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÎ©¤Ä¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ð¤Î²Î¼ê¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÏÅö»þ¤«¤é¿Íµ¤¼Ô¤Ç¡¢misono¼«¿È¤â¡ÖCM¤È¤«½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åì±ÇÂÀ¿ÁÂ¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Æ¾®ÁÎ¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤«¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥¯¥é¥¹¤«¤é¡È²Ä°¦¤¤»Ò¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¼¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤Ä´»Ò¾è¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¸¬µõ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÌÜÎ©¤Ä¤«¤é¤³¤½¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Öday after tomorrow¡×»þÂå¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯±£¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¡¢´õË¾¤Îmisono¤ò±é¤¸¤ë¡£day after tomorrow¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¹¶¤á¡£¼é¤ê¤Ê¤ó¤«¤ËÆþ¤é¤º¤ËÄÞº¯»Ä¤¹¡£¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£