¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜvs¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁ´£µ¥´¡¼¥ë¡Ê»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ2Ê¬11ÇÔ¤È¤¤¤¦²¦¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤¬¡¢19»þ30Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇGKÎëÌÚºÌ±ð¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÅÏÊÕ¹ä¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢±¦WB¤¬Æ²°ÂÎ§¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬º´Ìî³¤½®¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡¢º¸WB¤¬ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆîÌîÂó¼Â¡¢CF¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê´ó¤»¤ÈWB¤ò²¼¤²¤¿5¡Ý4¡Ý1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÂÐ¹³¡£22Ê¬¤Ë¤ÏÆ²°Â¤Èµ×ÊÝ¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¤Æ·èÄêµ¡¤âºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î26Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£MF¥Ñ¥±¥¿¡¢MF¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥Ã¥¤Ë±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ã¤È·è¤á¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡¢ºÍÇ½¤Î²ô¡×¡Ö¸«»ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ë¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤¢¤ì¡¢°ì½Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶µ²Ê½ñ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥¦¥¤¥¤¥ì¤«¤è¡×¤Ê¤ÉÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë32Ê¬¤Ë¤âFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à»þÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬2¡Ý0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë