¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ
¡Ö¤¤¤Þ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤âÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£¼óÈÉ»ØÌ¾¤Î¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤È¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¹ç¤Ç°§»¢¤·¡¢Íè½µ21Æü¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤Ï¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤ÈÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Î¤É¤Á¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£