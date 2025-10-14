ÌîÅÞ3ÅÞ¤¬´´»öÄ¹²ñÃÌ¡ÈÏ¢·È¡É¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© ¿¼ÆÉ¤ß¤Ç¸«¤¨¤ë¡Ä¡È¼«¸ø·èÎö¡ÉÁ°¤ÎÎ©·û¤Î¡ÖÀäÌ¯¤Ê¡×Æ°¤¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Ã¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÄÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¸òÂå¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÞ¤ÏÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¡ÖN¥¹¥¿¡×¸á¸å5»þ20Ê¬¤¹¤®¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¡×
µ¼Ô¤¬¸«¤¿Î©·û¡¦°Â½»»á¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¡Ä¼¡¤Î°ì¼ê¤ËÃíÌÜ
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¥¥ã¥Ã¥×¤Î¿·ÅÄµ¼Ô¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀÁ°¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡Öµ¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¡×¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¡¢¡ÖÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡Ù¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢µ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·ÅÄµ¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¡¡¿·ÅÄ¹¸°ì µ¼Ô:
¸øÌÀÅÞ¤¬¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â½»´´»öÄ¹¤Ï10Æü¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤¿Êâ¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤½¤ÎÈ¯¸À°Ê¹ß¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌîÅÞ¸õÊä°ìËÜ²½¤È¤¤¤¦Àþ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°Â½»´´»öÄ¹¤¬¼¡¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Â½»´´»öÄ¹¤Ï14Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö·úÁ°¤ä¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°Â½»´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿ô¤Ç¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¡¡¿·ÅÄ¹¸°ì µ¼Ô:
¿ô¤Ç¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°Â½»´´»öÄ¹¤Î»×¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¼´¤Ë¡©³ÆÅÞ¤Î²ñÃÌÂ³¡¹¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ç¶î¤±°ú¤¤¬·ã²½
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
14Æü¤ÎÆ°¤¤ò»þ·ÏÎó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¡¼«Ì±¡¦¹ñÌ±´´»öÄ¹²ñÃÌ
¢§¸á¸å3»þ¤´¤í¡¡¼«Ì±ÅÞÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡¦º©ÃÌ²ñ¡Ê¶ÛµÞ¡Ë
¢§¸á¸å4»þ¤´¤í¡¡¸øÌÀ¡¦¹ñÌ±´´»öÄ¹²ñÃÌ
¢§¸á¸å5»þ¤´¤í¡¡Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±´´»öÄ¹²ñÃÌ
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±¡¦¹ñÌ±¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡Ø¹â»Ô»á¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÂ¦¤Ï2024Ç¯¤Ë¼«Ì±¡¦¹ñÌ±¡¦¸øÌÀ¤Î3ÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î178Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤ò¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ñÃÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂ¦¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
±ÊÅÄÄ®¤ÎÍýÏÀ¤Ç¿ô¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤¬¤É¤³¤«ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³°¸ò¤Ê¤Éº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä³¤³°¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÑÂ³À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î·üÇ°¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°Ì³¾Ê¤ä³°¸òÅö¶É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À¯ºö¤Î°ìÃ×¤ò½Å»ë¤«¡¡¡È¶ÌÌÚÁíÍý¡É¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¿ô¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡£°ìÊý¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¾¯¤·ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¡Û
¡ã°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ä
¢§¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ
¡¦¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¡×
¡¦Å¨´ðÃÏ¹¶·â¤òÍÆÇ§
¢§Î©·ûÌ±¼çÅÞ
¡¦Àì¼éËÉ±Ò¤ËÅ°¤¹¤ë
¡¦Å¨´ðÃÏ¹¶·â¤Ë¤Ï¿µ½Å
¡ã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡ä
¢§¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ
¡¦¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¸¶È¯¤Î²ÔÆ¯¡¦¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡¦¿·ÁýÀß
¢§Î©·ûÌ±¼çÅÞ
¡¦¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯¼Â¸½
¡¦¿·ÁýÀßÇ§¤á¤Ê¤¤
ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë´¤²ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¼¼°æÍ´ºî:
¤«¤Ä¤ÆºÙÀîÀ¯¸¢¤â8ÅÞÏ¢Î©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢8¤«·î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¡¢º£¸å²¾¤ËÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡×¤Î2¤Ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿·ÅÄ¹¸°ì
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô ÌîÅÞ¥¥ã¥Ã¥×
µÙÆü¤Ë¤ÏµÄ°÷¤ÎÃÏ¸µ¤á¤°¤ê¤â
¼¼°æÍ´ºî
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯ ¸µ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×
²áµîÀÐÇË»á¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÃ´Åö
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È ·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¤³¤³¤í¤Î³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖiMia¡Ê¥¤¥ß¥¢¡Ë¡×¼çºË