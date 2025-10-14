À¼Í¥¡¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ëSHOTÈäÏª¡ª¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÉñÂæ¤ËÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë
Âç¿Íµ¤À¼Í¥¡¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØLONG VACATION¡Ù¤ò11·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ËºÂ¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿åÃåSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¤Î¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡£¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ÎÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤ÏÆî¹ñ¥Ù¥È¥Ê¥à¡£³«ÊüÅª¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢ÆÍÁ³¤Î⾬¤Ë¹ß¤é¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿»Ñ¤¬ËþºÜ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï½é¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈLONG VACATION¡É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´üµÙ²Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¿Íµ¤¼Ô¤æ¤¨¤ËÂçË»¤·¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤Ò¤È»þ¤ÎÍ¾²Ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÈà½÷¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡É¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¼î⽟¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£