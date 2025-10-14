Ý¯ºä46¡¢5¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ª¡È¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤ë¡É¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤È¤Ï¡©
10·î14Æü¤Ç¡¢Ý¯ºä46¤¬³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÝ°ºä46»þÂå¤ÎÎò»Ë¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿5Ç¯´Ö¤Ï¤Þ¤µ¤ËÄ©Àï¤ÈÊÑ²½¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¡È¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁØ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Ý°ºä46¤Ï¡¢2015Ç¯8·î¤ËÇµÌÚºä46¤ËÂ³¤¯¡ÖºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè2ÃÆ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2016Ç¯4·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²÷¿Ê·â¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2020Ç¯10·î¤ËÝ°ºä46¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÈÝ¯ºä46¡É¤Ë²þÌ¾¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØNobody¡Çs fault¡Ù¤Ç¤ÏÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬Ì³¤á¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎ®¤ìÃÆ¡Ù¤Ç¤ÏÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¸Þ·î±«¤è¡Ù¤Ç¤Ï»³ºêÅ·¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤È¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¡ÈÝ¯ºä¤é¤·¤µ¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥é¥¤¥Ö¤À¡£Ý¯ºä46¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤°¤Ã¤ÈÄÏ¤à±é½Ð¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤«¤é8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØÝ¯ºä46 5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Ç¤â¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢´ÑµÒ¤ò¶¯Îõ¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë°µ´¬¤µ¤ì¤ÆÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¸«¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÝ¯ºä46¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë13th¥·¥ó¥°¥ë¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù¤À¡£º£ºî¤Ç¤Ï3´üÀ¸¤ÎÂ¼°æÍ¥¤¬½é¤á¤ÆÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£´§ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÝ¯ºä¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¿·¤·¤¤Ý¯ºä¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤òÝ¯ºä¤ÎÁ´°÷¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢6Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Ý¯ºä46¤Î¡È¿·¤¿¤Ê´é¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï9Ì¾¤Î4´üÀ¸¤ò·Þ¤¨¤¿Ý¯ºä46¡£¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿´ûÂ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢²ÄÇ½À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·À¤Âå¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ý¯ºä46¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢¨»³ºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê¡£