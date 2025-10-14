¸¤¤Î¡ØæêÌçÁ£¹Ê¤ê¡ÙÊüÃÖ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©´í¸±¤Ê¾É¾õ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç
æêÌçÁ£¹Ê¤ê¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¥È¥é¥Ö¥ë
æêÌçÁ£¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ê¤é¤ºÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¬ÈçÊª¤¬Á£Æâ¤ËÎ¯¤Þ¤ê¡¢±ê¾É¤ä´¶À÷¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ãÏÂ´¶¤ä·Ú¤¤¼ð¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¬Â³¤¯¤È¾É¾õ¤¬°²½¤·¡¢ÇËÎö¤äÇ¿áç·ÁÀ®¤Ê¤É½ÅÅÙ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢æêÌçÁ£¹Ê¤ê¤òÊüÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤ª¤â¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
æêÌçÇ¹±ê
æêÌçÁ£¤¬µÍ¤Þ¤ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢æêÌçÁ£¤ËÊ¬ÈçÊª¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¤ä±ê¾É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òæêÌçÇ¹±ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
±ê¾É¤¬·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐæêÌçÁ£¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÄË¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤ª¿¬¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¡¢½Ð·ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤ÈºÇ°¤ÏæêÌçÇ¹¤ÎÇËÎö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£
°¦¸¤¤¬¤ª¿¬¤ò¾²¤Ë»¤¤êÉÕ¤±¤ë¡¢ÉÑÈË¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢æêÌçÁ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
æêÌçÇ¹Ç¿áç
æêÌçÇ¹±ê¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÇ¿áç¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¿áç¤Ï¼ð¤ì¤ä¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¡¢ÇÓÊØ¤ä¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¡¢¿©Íß¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¼£Ìþ¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËýÀÅª¤ÊÇ¿áç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸¤¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
æêÌçÇ¹ÇËÎö
æêÌçÇ¹±ê¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢Ê¬ÈçÊª¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈæêÌçÇ¹¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇËÎö¤¹¤ë¤È¡¢æêÌç¤Î²£¤Ë·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ì¤äÇ¿¤¬½Ð¤Æ¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÃø¤·¤¯Äã²¼¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
æêÌçÇ¹¤¬ÇËÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³°²Ê¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¤¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£æêÌçÁ£¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÇËÎö¤òËÉ¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
æêÌçÁ£¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤³¤ó¤Ê¾É¾õ¤ËÃí°Õ
æêÌçÁ£¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸¤¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ä¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢æêÌçÁ£¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¿¬¤ò¾²¤äÃÏÌÌ¤Ë»¤¤êÉÕ¤±¤ë ¤·¤¤ê¤ËæêÌç¼þ°Ï¤òçÓ¤á¤ë æêÌç¼þ°Ï¤ÎÀÖ¤ß¤ä¼ð¤ì
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢æêÌçÁ£¤ËÊ¬ÈçÊª¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ±ê¾É¤ä°ãÏÂ´¶¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤ª¿¬¤ò¾²¤äÃÏÌÌ¤Ë»¤¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¤ª¿¬¤ò¤º¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤ª¿¬¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¸«¤é¤ì¡¢æêÌçÁ£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢æêÌçÁ£¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢æêÌç¼þÊÕ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤¤ê¤ËçÓ¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢æêÌç¼þÊÕ¤ÎÀÖ¤ß¤ä¼ð¤ì¤âæêÌçÁ£¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
æêÌçÁ£¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆü¾ï¤Î¥±¥¢
æêÌçÁ£¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¥±¥¢¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾®·¿¸¤¤äÈîËþ¤Î¸¤¤ÏÁ£¤¬µÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È±ê¾É¤äÇ¿áç¡¢ÇËÎö¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
æêÌçÁ£¤ÏÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢·î¤Ë1²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÎºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£æêÌçÁ£¹Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¥È¥ê¥Þー¤ä½Ã°å»Õ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢æêÌçÁ£¤Î¼ð¤ì¡¢ÀÖ¤ß¡¢¿¨¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ÎæêÌçÁ£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È±ê¾É¤äÇËÎö¡¢Ç¿áç¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
æêÌçÁ£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¸¤¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¤ª¿¬¤ò¾²¤Ë»¤¤ë¹ÔÆ°¤äæêÌç¼þ°Ï¤ÎÀÖ¤ß¡¢¼ð¤ì¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤âæêÌçÁ£¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)