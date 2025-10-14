Àîºê´õ¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¡¢À¸¸å3¥«·î¤Î¼¡½÷¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª ²ÈÂ²¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£À¸¸å3¥«·î¤Î¼¡½÷´Þ¤à²ÈÂ²5¿Í¤Ç¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¸¸å3¥«·îÈ¾¤Î¼¡½÷¡¢½é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ø
À¸¸å3¥«·îÈ¾¤Î¼¡½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉË¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢14Æü¸½ºß¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡×¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥°¥°¥¬¥¬¤¬Disney¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¤¿²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤·¤á¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤²¤Ê²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ö¥Ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê»Ñ¤â¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï5Æü¤Ë¤âInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥á¡¼¥«¡¼¡ÖPOP MART¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë³«Éõ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥é¥Ö¥Ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â»Ò°é¤Æ¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
