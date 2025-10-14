ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦±à»³¿¿´õ³¨¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¡¤ªÁê¼ê¤Ïºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¤ÎTAKESHI¡Ö³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡í¾å¼Á¤Ê¤ªÀá²ð¡í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡¡ÖÍò¡×¡ÖTOKIO¡×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ëºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¤ÎTAKESHI¤È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2024Ç¯3·î15Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤½¤¦¡Ä°ìºòÇ¯¡¢½é¤Î¥³¥é¥ÜÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿±à»³¿¿´õ³¨¡õTAKESHI
¡¡14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®¤ÎÌ¾¾ìÌÌ50Ï¢È¯¡ª¤¢¤Î¿Í¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§00 ¡Ë¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
ROCK¤ÊÉ×¡¢TAKESHI¤è¤ê±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤È¤ÎÆþÀÒ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë»þ¤«¤é·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤ÎÆü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿3·î15Æü¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë¹¢¤ÎÄ´»Ò¤ä¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¼ê¼ó¤Îç§¾ä±ê¤Î¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²»³Ú¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿Êë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ÆºÇ½é¤Ë¡ÈÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤ë²Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¸½¼Â¤Ç¤ÏËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
²¿¸Î¤À¤«ÀÎ¤«¤é±¿¤À¤±¤ÏÎÉ¤¯(¾Ð) ¤½¤ó¤Ê»ý¤ÁÁ°¤Î±¿¤ÎÎÉ¤µ¤Ç³ð¤Ã¤¿·ëº§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÆÀ¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤É×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
TAKESHI
»ä»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±à»³¿¿´õ³¨¤Ï¡¢TAKESHI¤µ¤ó¤È3·î15Æü¤ËÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¼±£¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±£¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢»Å»öÀè¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃ¯¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
»äÃ£¤ÏºÇ½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¡Ö½Ð°©¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤ËGIFT¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¯¡Ö¿©¡×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë"¾å¼Á¤Ê¤ªÀá²ð"¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»Ý¤ß¤¢¤ë¡ÖÂ£¤ê½÷¡Ê¤Ó¤È¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
±à»³¿¿´õ³¨ ÇÒ
