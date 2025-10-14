¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¢¹ý¼£¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÎøÀã¡¡Âè8ÃÆÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÈ¯É½
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê7·î18Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·¤¿¤ÊÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£18Æü¡Á31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÂè6ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥É (ÎøÀã ver.)¡×¤¬Á´¹ñ100Ëü¿Í¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡Ä¾å¸¹¤Îµ´¤È¥Ð¥È¥ëÃæ¤ÎÁ±°ï¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤ÏÆÃÅµÂè8ÃÆ¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¹ý¼£¤ÈÎøÀã¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè6ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¹ý¼£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè7ÃÆÆÃÅµ¤ËÂ³¤¤¤ÆÎøÀã¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Î¾ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎA5¥µ¥¤¥º¥¤¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬20Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢23Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢24Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
