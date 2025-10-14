¡ÖANA Pay¡×¤Ë¥®¥Õ¥È¥³ー¥Éµ¡Ç½¡¢»ÙÊ§¤¤¤äÃÙ±ä·ç¹Ò¤ÎÊä½þ¤Ë¤â
¡¡ANA X¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖANA Pay¡×¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ë¡ÖANA Pay¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¡×µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ANA Pay¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤Ï¡¢Ë¡¿Í¡¦´ë¶È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÞÉÊ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Ø¤Î¼ÕÎé¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£ANA Pay¤Ø¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥ÑーÅ¹Æ¬¤Î¤Û¤«¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬Ç¤°Õ¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡ÖÁª¤Ù¤ëe-GIFT¡×¤Î¸ò´¹Àè¤È¤·¤Æ¤âANA Pay¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤òÁª¤Ù¤ë¡£12·î¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢Á´Æü¶õÊØ¤¬ÃÙ±ä¡¦·ç¹Ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢½ôÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
