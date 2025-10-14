◇サッカー国際親善試合 日本ーブラジル（2025年10月14日 東京・味の素スタジアム）

サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は14日、国際親善試合でブラジル代表（同6位）と対戦。FWガブリエウ・マルチネリ（アーセナル）にゴールを奪われるなど前半を0―2で終えた。

日本は引き分けに終わった先日のパラグアイ戦からスタメン4人を変更。DF谷口、MF鎌田、MF久保、FW上田を新たに起用。DF瀬古、MF田中、MF伊東、FW小川がベンチスタートに。ゲームキャプテンは引き続きMF南野が務めることになった。一方、ブラジルは5ー0と大勝した韓国戦がスタメン8人を変更してきた。

試合は前半22分、MF堂安が右サイドをドリブル突破。深い位置まで一気に進入しニアサイドへパス。これを受けたMF南野がクロスを入れるも、ゴールの目の前にいたFW上田にわずかに合わず。惜しくも先制点を逃した。

すると同26分、相手の華麗なパスワークで崩され失点。最後はMFギマランイスからのスルーパスを受けた右SBのDFパウロエンリケに決められ失点。さらに同32分にはFWマルチネリに追加点を奪われ、2点ビハインドで前半終了のホイッスルが鳴った。