¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦±à»³¿¿´õ³¨¤¬£±£´Æü¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÏÍò¤ä£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ëºî»ìºî¶Ê²È¡¦£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É¡£ÆþÀÒÆü¤Ï£²£°£²£´Ç¯£³·î£±£µÆü¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±à»³¤Ï¡¢£±£´Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®¤ÎÌ¾¾ìÌÌ£µ£°Ï¢È¯¡ª¤¢¤Î¿Í¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬£²¿Í¤Î£Ó£Î£ÓÅù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Àµ¼°¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±à»³¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Ë¡Ö£Ö£¶¡×Ä¹ÌîÇî¤È¤Î¸òºÝ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢£±£²Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥£Ø¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÁûÆ°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É
¡Ö£Ò£Ï£Ã£Ë¤ÊÉ×¡¢£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É¤è¤ê±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤È¤ÎÆþÀÒ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë»þ¤«¤é·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ø¥µ¥¤¥³¡¼¤ÎÆü¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿£³·î£±£µÆü¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë¹¢¤ÎÄ´»Ò¤ä¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¼ê¼ó¤Îç§¾ä±ê¤Î¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²»³Ú¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿Êë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ÆºÇ½é¤Ë¡ÈÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤ë²Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¸½¼Â¤Ç¤ÏËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£²¿¸Î¤À¤«ÀÎ¤«¤é±¿¤À¤±¤ÏÎÉ¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ó¤Ê»ý¤ÁÁ°¤Î±¿¤ÎÎÉ¤µ¤Ç³ð¤Ã¤¿·ëº§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡Ù¡ØÆÀ¤·¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤É×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡££Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É¡×
¡¦±à»³¿¿´õ³¨
¡Ö»ä»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±à»³¿¿´õ³¨¤Ï¡¢£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É¤µ¤ó¤È£³·î£±£µÆü¤ËÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤¼±£¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±£¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢»Å»öÀè¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃ¯¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤ÏºÇ½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¡Ø½Ð°©¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë£Ç£É£Æ£Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¿Í¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡Ù¤È½ñ¤¯¡Ø¿©¡Ù¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡É¾å¼Á¤Ê¤ªÀá²ð¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£»Ý¤ß¤¢¤ë¡ØÂ£¤ê½÷¡Ê¤Ó¤È¡Ë¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£±à»³¿¿´õ³¨¡¡ÇÒ¡×