¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡Û¿ÜÆ£ÇîÎÑ¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ËÂç³°ÏÈ¤«¤é£²ÃåÈ¯¿Ê¡ÖÁ´¹ñ¤Î48ºÐ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Ç¶¡Ö¹¾¸ÍÀî£¶£³£´ÇÕ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤¬£±£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£ÇîÎÑ¡Ê£´£¸¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£²£Ò¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ£²Ãå¡£¡Ö¿åÌÌ¤â°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£µ¡¤Ë¤â¡Ö²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡½éÆü¤¬£´£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬£²£µºÐ¤Î»þ¤Ï£´£¸ºÐ¤ÎÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¹¤´¤¯°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤É¡¢ËÍ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÏÁý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Èà¤é¤·¤¤á¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡Öº£¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÅ¥½¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤Î£´£¸ºÐ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£°ìÀï½¸Ãæ¤ÎÀº¿À¤ÏÉÔÆ°¤À¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤ÎÂç²ñÇÆ¼Ô¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¿åÌÌ¤Ë¤â¼«¿®¥¢¥ê¡£¡Ö¹¾¸ÍÀî¤ÏºÇ¸å¿¤Ó¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¤¤¡×¤È±ß½Ï¤ÎÄ´À°ÎÏ¤ÇÆñ¿åÌÌ¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¡£