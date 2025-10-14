¤Î¤ó¼ç±é¡ÖMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×ÅÜ¤È¤¦¤Î¡ÈÈ¿·âÊÔ¡É³«Ëë Î¶Ìé¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¡õÍ³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤ÎÂçÃÀ¥Ï¥°¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö·ã¥á¥í¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û½÷Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë8»þ¡Á¡¿Á´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢13Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£½÷Í¥¤ÎÌÄ³¤Í£¤ÈBUDDiiS¤Î¿¹½¥ÅÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹½¥ÅÍ¡õÌÄ³¤Í£¤¬ÂçÃÀ¥Ï¥°
ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤Ë¶¯¤¤Áþ¤·¤ß¤òÊú¤¯¸µ´ý»Î¡¦Æ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡£¶¦ÄÌ¤Î°ø±ï¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Ï¡Ö¾´ý¤Ç¾´°ì¤ËÉü½²¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÀÀ¤¤¡¢¶¦¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¾´°ì¤È¸ø¼°Àï¤ÇÂÐ¶É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈôÄ»¼«¿È¤¬»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤È¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¾©Îå²ñ¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÈôÄ»¤Ï¡¢´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤Þ¤ºÈôÄ»¤Ï¡¢½÷À¤Î»²²Ã¤¬ÄÁ¤·¤¤¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¶Ì¾Àï¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò¡£°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÄ©¤à¤â¤Î¤Î¡¢20Ç¯°Ê¾å¾´ý¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈôÄ»¤Ï¤Û¤ÜÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔËÌ¤¹¤ë¡£²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿ÈôÄ»¤ÏÆ£Æ²¤ËÇÔ°ø¤ò¿Ò¤Í¤ë¤¬¡Ö¾´ý¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡£¤ªÁ°¤ÏºÇ¼å¤À¡£²¿¤â¤«¤â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£Æ£Æ²¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÈôÄ»¤ÏÃ«Äì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê½¤¹Ô¤ÎÆü¡¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿À¶ÁÝ²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢Îé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÄ¤¤Æü¤Ë¾´°ì¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤äÊì¤Î»à¤Ê¤É¡¢²áµî¤Îµ²±¤¬¼¡¡¹¤ÈÁÉ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¡£µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îé»Ò¤«¤é¡ÖÆ£Æ²¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ð¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Æ£Æ²¤Î²áµî¤ò¼¨º¶¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£ÍâÆü¡¢¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤«¤éÀäÂÐÆ¨¤²¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Æ£Æ²¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÈôÄ»¤Ï¾´ý¥¯¥é¥Ö¤Ø¡£Íâ½µ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éËèÆü²¿ÅÙ¤âÂÐ¶É¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ì¾²¦ÀïÅöÆü¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤À¡£ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¼¡¡¹¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¡£³«²ñÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë½÷Î®´ý»Î¡¦Áá¸«Í³Æà¡ÊÌÄ³¤¡Ë¤Ï¡Ö½÷»Ò¥¢¥Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£º£ÅÙ¡¢»ä¤ÈÂÐ¶É¤·¤è¤¦¤è¡×¤ÈÈôÄ»¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈôÄ»¤ÏÁþ¤Î¶Ìé¤È¤âºÆ²ñ¡£Î¶Ìé¤ÏÈôÄ»¤¬½ñ¤¤¤¿ÀÀÌó½ñ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¾´ý¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÆ£Æ²¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿Î¶Ìé¤Ï¡Ö¤Þ¤À¾´ý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡¢Æ£Æ²ÀèÀ¸¡×¤È2¿Í¤Î²áµî¤Ë²¿¤é¤«¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Æ£Æ²¤Î²áµî¤Ë¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è·è¾¡Àï¤Ø¡£ÙÉ¹³¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³ÈôÄ»¤Î»ë³¦¤¬ÏÄ¤ß¡¢Âç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡©
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¤¬Æ£Æ²¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾´ý¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÈôÄ»¤Ë¾´ý¤Î´ðÁÃ¤ò¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯¶µ¤¨¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¾åÅÄ»°µÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¸ÞÆ¬³ÙÉ×¤¬½Ð±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¢¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡©¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌÄ³¤±é¤¸¤ë½÷Î®´ý»Î¤ÎÍ³Æà¤¬¿¹±é¤¸¤ëº§Ìó¼Ô¤ÎÎ¶Ìé¤Ë¡¢Î¶Ìé¤ÎÊì¡¦¹á¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿·ëº§¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö¾´ý¤ÏÄü¤á¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£½÷Î®´ý»Î¤Ç¤¢¤ëÍ³Æà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È½÷À´ý»Î¡É¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¾´ý¤òÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´¶¾ð¤¬¹Ó¤Ö¤ëÍ³Æà¤òÎ¶Ìé¤Ï¥®¥å¥Ã¤È¥Ï¥°¤·¡¢¡ÖÍ³Æà¤Ë¤ÏÃÏ¹ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤ÈËÜ¿´¤òÅÇÏª¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤°¤¤¡Á¡×¡Ö·ã¥á¥í¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÎä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ÏÎ¶Ìé¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤æ¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÎÎ¶Ìé¤¬°ìÈÖÁÇ¤ÎÈà¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÉÔ¼«Í³¤âÌµ¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê·ë¾ëÎ¶Ìé¤Î¶ìÇº¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ÆÆ±¾ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
