¡¡½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍý±û¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤òÅê¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£±£°¡¿£±£¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡¡¤ß¤ó¤Ê½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¡Á¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ª²Ö¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£²Ö¤òÇØ·Ê¤Ëº°¿§¤ÈÇò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¡£¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¿ô¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£