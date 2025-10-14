¹âÌîÏ¢¡ÖDHÀâÌÀ²ñ¡×¼Â»Ü¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¹â¹»ÌîµåÆÃÊÌµ¬Â§¤Ø¤ÎÄÉµ»ö¹à¤Ê¤·¡¢¡ÖDPÀ©¡×¤â¸¡Æ¤¤»¤º
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï14Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Íè½Õ¤«¤é¹â¹»Ìîµå¤Î¸ø¼°Àï¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤é¤Ë¥ê¥â¡¼¥ÈÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡DHÀ©¤Ï¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤ËÂ§¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹â¹»ÌîµåÆÃÊÌµ¬Â§¤Ø¤ÎÄÉµ»ö¹à¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëDPÀ©¡Ê»ØÌ¾Áª¼êÀ©¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿Æ±Ï¢ÌÁ¤ÎµÈ²¬¹À¿¿³È½°Ñ°÷¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ïº®Íð¤òÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤Ç¡Ë±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢Í×Ë¾¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢DH²ò½ü¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê·óÇ¤DH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢DH¤ò²ò½ü¤·¤ÆÅê¼ê°Ê³°¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë½¢¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬Åê¼ê¤È¤·¤ÆºÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Áª¼ê¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤³Ø¹»¤Ê¤É¹â¹»ÌîµåÆÃÍ¤Î¾õ¶·¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎºÆÅÐÈÄ¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸¡Æ¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤Î¸ÅÃ«½ã°ì»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤Ï¡Ö¹â¹»ÌîµåÆÃÊÌµ¬Â§¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤·¡¢¼þÃÎ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°æËÜÏË»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÀâÌÀ²ñ¤Ç¤ÏDH¾ÃÌÇ¤ÎÉôÊ¬¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ë¡Ê¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¡ËÄÌ¤ê¤Ë»Ï¤á¡¢°Õ¸«¤¬½Ð¤ì¤Ð¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£