¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè2Æü¤Ï14Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥â¥ê¥¿¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤¦¤Ä¤Ü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¼Æ¸¶±ÍºÚ¡Ê¶¶ËÜÁí¶È¡Ë¤ÏÂè5¥·¡¼¥É¤Î¥Þ¥ê¥¨¡¦¥Ö¥º¥³¥Ð¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤Ë1¡½6¡¢1¡½6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¤ÏÀî¸ý²Æ¼Â¡ÊRadius7¡ËºØÆ£ºéÎÉ¡ÊÉÙ»ÎÌôÉÊ¡ËÁÈ¤¬ÌÚ²¼À²·ë¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë±àÉôÈ¬ÁÕ¡ÊIMG¡ËÁÈ¤Ë6¡½1¡¢6¡½4¤Ç¾¡¤Á¡¢ÆóµÜ¿¿¶×¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¥Ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥¥Á¥§¥Î¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ËÁÈ¤âÆÍÇË¤·¤¿¡£ÆüÈæÌîºÚ½ï¡Ê¥Ö¥é¥¹¡Ë¥«¥¿¥¸¥Ê¡¦¥Ô¥Æ¥ë¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ËÁÈ¤È¡¢ÊæÀÑ³¨è½¡ÊÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó¡ËÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡ËÁÈ¤ÏÇÔÂà¡£