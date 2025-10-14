ÊäÀ°²¼Ãå¤ÎÌ¾Å¹¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ø♡BRADELIS New York»¥ËÚ¥Ýー¥ë¥¿¥¦¥óÅ¹
ÍýÁÛ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò³ð¤¨¤ëÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡¢BRADELIS New York¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»½é¤È¤Ê¤ë¾ïÀßÅ¹¡Ö»¥ËÚ¥Ýー¥ë¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¤ò2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ªÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢600～1,000»þ´Ö¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ö¥éÁª¤Ó¤«¤éÃåÍÑÊýË¡¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»¥ËÚ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢Ä¾ÀÜ¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹♡¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊäÀ°²¼Ãå¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³
¡ÖBRADELIS New York »¥ËÚ¥Ýー¥ë¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢600～1,000»þ´Ö¤â¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥é¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä¡¢ÊäÀ°²¼Ãå¤ÎÀµ¤·¤¤ÃåÍÑÊýË¡¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹♡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²¼Ãå¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖÊäÀ°²¼Ãå¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÇÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë
¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ò¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤ÃåÍÑÊýË¡¤ä¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊäÀ°²¼Ãå¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬ÂçÀÚ¡ª
ºÇÅ¬¤Ê°ìËç¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Èþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
»¥ËÚ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¡ª
ËÌ³¤Æ»½é¤È¤Ê¤ë¡ÖBRADELIS New York »¥ËÚ¥Ýー¥ë¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊäÀ°²¼Ãå¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»¥ËÚ¶á¹Ù¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊäÀ°²¼Ãå¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃúÇ«¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â♡
ÍýÁÛ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»½é¤È¤Ê¤ë¡ÖBRADELIS New York »¥ËÚ¥Ýー¥ë¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢600～1,000»þ´Ö¤â¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç»î¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊäÀ°²¼Ãå¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìËç¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡