¡Ú´ÇÉÂ¥è¥í¥·¥¯¡ª´ÝÅê¤²µÁËå¡Û¥Ø¥ë¥×Àè¤ÏµÁÊì¤ÎµÁ»Ð¡ª¡©¡ÖÇ¤¤»¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ãÂè10ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì

¡ÖÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¡£¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»Ò¤É¤â¤¬È¯Ç®¤·¤Æº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¥Þ¥Þ¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÍÂ¤±¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡£°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ê¤é¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÑÈË¤Ê¤¦¤¨ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©
Âè10ÏÃ¡¡µÁÊì¤ÎµÁ»Ð
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä®Æâ²ñ¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ç¤Ï°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤¤ï¤è¡¢ÌÌÅÝ¸«¤ë¤ï¤è¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥¦¥Þ¤¯¤ó¤ÎÍÂ¤«¤ê¤ò²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢²È¤Î±ü¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
