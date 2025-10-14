31ºÐ¥¢¥Ê·ëº§Êó¹ð¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¤ªÁê¼ê¤âÈ¯É½¡ªàÉ×´é½Ð¤·ÈäÏª±ã¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡ª¡ª¡×½ËÊ¡Â³¡¹
½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¿·Ïº¤È
¡¡·ëº§¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿31ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎàÈäÏª±ã¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢µþÅÔ¤Ç·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µYTS»³·Á¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¤ÏKBSµþÅÔ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëº´Æ£ºÌ²Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¡£
¡¡¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÏÁ°¿¦¡¦»³·Á¥Æ¥ì¥Ó»þÂå¤ÎÆ±Î½¤ÎÁ°ÅÄÂóºÈ¤µ¤ó¤Ç¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Î¾®¤µ¤Ê·ëº§¼°¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢É×¤¬¸µÆ±Î½¤Ç¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÁ°ÅÄÂóºÈ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Þ¥¨¥¿¥¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤ªÁê¼ê¤¬YTS»þÂå¤ÎÁ°ÅÄ¥¢¥Ê¤È¤Ï¡ª»³·Á¸©Ì±¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤´±ï¤¬»³·Á¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£