16ºÐ¤Çà¸½ÌòJK¥Þ¥Þá¤Ë¡ª¶¦±é¼Ô¤Èà·ëº§¡õ½Ð»ºá¤«¤é5Ç¯¡ÄÎ¥º§·Ð¤¿21ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
°ì»þÅª¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥¬¥é¥Ã¤È¡Ä
¡¡Îø°¦ÈÖÁÈ¤Î¶¦±é¼Ô¤È16ºÐ¤Ç·ëº§¤È½Ð»º¡¢º£Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿21ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°Å¤¯¤·¤Æ¥¨¥¯¤È¤Ã¤¿¡£°ì»þÅª¤À¤«¤éÃ»¤¤¤Î³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½ÅÀîçýÌï¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤Î¤Û¤ó¤È¤ËÅ·ºÍ¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡½ÅÀî¤Ï15ºÐ¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¤ËABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°ÅÄ½Ó(23)¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢20Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡¢°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹â¹»À¸³è¤ä»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤âSNS¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£